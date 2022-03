Boot migranten omgeslagen voor Libische kust, waarschijnlijk 19 doden

Voor de kust van Libië is een boot met migranten gekapseisd. Aan boord waren 23 mensen, zegt de Libische kustwacht. Waarschijnlijk zijn negentien van hen verdronken.

Drie migranten konden door de kustwacht worden gered. Zij liggen in het ziekenhuis. Ook is het lichaam van een van de opvarenden gevonden. Van de rest is vooralsnog geen spoor. De kustwacht zet de zoektocht voort, maar de kans is klein dat er overlevenden zijn.

De groep bestond uit Egyptenaren en Syriërs. Ze vertrokken vanuit Tobroek, in het oosten van Libië.

Honderden doden per jaar

Via Libië proberen veel migranten de oversteek te maken naar Europa. Vorig jaar werden er ruim 32.000 mensen onderschept of gered en teruggebracht naar Libië.

Er vallen jaarlijks ook honderden doden tijdens de oversteek. In 2021 ging het volgens de Internationale Organisatie voor Migratie om waarschijnlijk 1553 slachtoffers. Daarmee is het dodelijkste migratieroute ter wereld. Van 655 van hen werd het lichaam gevonden, de rest is vermist. In de eerste twee maanden van dit jaar verdronken er al 192 migranten.