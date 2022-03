Postema zet de Euroborg op zijn kop, Groningen na spektakelstuk nu achtste

Romano Postema heeft FC Groningen in een kolkende Euroborg de weg naar de achtste plek in de eredivisie gewezen. In een wedstrijd met alles erop en eraan volstonden twee goals van de invaller voor een spectaculaire zege op directe concurrent NEC (4-3).

NEC speelde ruim zeventig minuten met een man minder. En de ploeg van Rogier Meijer leek op een positieve manier geprikkeld door de makkelijk gegeven rode kaart aan Souffian El Karouani, want het voetbal van de bezoekers werd daarna alsmaar beter.

Duwtje met het hoofd

El Karouani liet zich provoceren door Jørgen Strand Larsen. Volgens de spelregels was het wegsturen van de linksback volkomen terecht, na een duwtje met het hoofd. Maar hoe onnozel het vergrijp ook was, tegen soortgelijke incidenten wordt ook wel eens minder streng opgetreden.

"Het is volstrekte willekeur", foeterde Meijer.

NEC speelde met ziel en zaligheid en stond na een spectaculair halfuur ineens op voorsprong, nadat Lasse Schöne (vrije trap) en Magnus Mattsson (na verdedigend geklungel) de verhoudingen volledig hadden omgedraaid.