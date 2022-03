Ierse rugbyers verslaan Engeland en maken nog kans op de titel

Frankrijk en Ierland strijden komende zaterdag in het zeslandentoernooi rugby om de titel. Nadat de Fransen vrijdag al hadden gewonnen in Wales, klopte Ierland een dag later op Twickenham Engeland met 32-15.

Bij de thuisploeg werd Charlie Ewels al na twee minuten na een frontale tackle op James Ryan weggestuurd. Ierland profiteerde van die snelste rode kaart in de 139 jaar oude toernooihistorie en stond halverwege na try's van James Lowe en Hugo Keenan met 15-9 voor.

Engeland kwam na rust langszij met twee rake penalty's van Marcus Smith, maar daarna vloeiden de krachten weg. Ierland trok met een penalty van Johnny Sexton en try's van Jack Conan en Finlay Bealham aan het langste eind.

Frankrijk heeft twee punten voorsprong op Ierland en met nog één speelronde voor de boeg in de Six Nations dus ook de beste papieren. Winst op eigen veld op Engeland volstaat volgende week zaterdag. De Fransen zijn dan bovendien al op de hoogte van de uitslag van het duel tussen Ierland en Schotland.