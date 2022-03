Eerbetoon in Thialf overtreft alle verwachtingen van Wüst en Kramer: 'Echt te gek'

Kramer en Wüst reden een ereronde over het ijs tijdens de speciale afscheidsceremonie, waar ook Koning Willem-Alexander en prinses Amalia bij aanwezig waren. Beide schaatsers kregen een eigen bocht in Thialf. De bocht voor de finish heet voortaan de Sven Kramer-bocht, de andere bocht na de finish de Ireen Wüst-bocht.

"Het was heel veel te gelijk", vertelde Wüst, die regelmatig haar tranen de vrije loop liet in Heerenveen. "En dan zit Sven zo naast me met een stalen gezicht en ik was zo emotioneel. Ik kon het echt niet droog houden, hoor. Alles passeerde de revue en dat doet heel veel met me."

"Het was echt te gek, ik moest echt wel een paar keer mijn tranen wegslikken", vertelde Kramer na afloop. "Het heeft alle verwachtingen overtroffen. Prachtig, in een vol Thialf, ik blij dat het zo kon. Ik ben heel dankbaar dat ik mijn carrière zo kan afsluiten. Het is een grote achtbaan geweest, ik had het niet anders willen doen."

Wust: "Het was overweldigend en echt een grote verrassing. Het was nog groter dan ik had durven dromen. Echt supermooi. We zijn trots en dankbaar."

Het hele eerbetoon van Sven Kramer en Ireen Wüst terugkijken? Dat kan via de website van NPO Start.