Nepalcohol kost levens

Een zwendel met nepalcohol heeft in en rond Zwolle doden en gewonden veroorzaakt. Ook staat de goede relatie met Canadezen in de regio op het spel door de levensgevaarlijke oplichting met methanol.

Deze variant van alcohol, onder andere bekend uit spiritus, wordt door onverlaten op de zwarte markt aangeboden. Wie het drinkt kan blind worden of zelfs overlijden. Dat gebeurde bijvoorbeeld eerder dit jaar in het Belgische grensplaatsje Gemmenich, waar de bruidegom en zeven gasten op een trouwfeest overleden.

In Zwolle werden meerdere Canadese militairen ziek van de namaakdrank, meldt Het Vrije Volk. Ook bleek een Canadees die daar was verdronken in een stadsgracht een fles van het giftige goedje op zak te hebben. Naar verluidt werden flessen voor 350 gulden verhandeld.

Vechtpartijen

De krant vermoedt dat het gesjoemel met drank voor de Canadezen aanleiding was om eerder deze maand enkele inwoners van de stad te belagen. Bij de Sassenpoort werden voorbijgangers in elkaar geslagen door Canadezen die "niet nuchter meer" waren.

Een persoon liep een gespleten lip op, een ander een dik oog, een derde persoon verloor enkele tanden. "Zulk een openbare mishandeling in het stadscentrum heeft men van de moffen nog nooit gezien", stelt de krant.

"Wij mogen de wederzijde stemming niet laten vertroebelen door deze onrustzaaiers in beide kampen", vermaande de krant. "Deze soldaten, die ook voor onze zaak hun land en familie verlieten, hun leven op het spel zetten, dienen niet met deze rommel vergiftigd te worden. Dat is gemeen."

Inmiddels hebben Nederlandse agenten in samenwerking met de Canadese politie ruim twintig arrestaties verricht in Zwolle en Apeldoorn. Daarnaast zijn distelleerketels en 14 liter drank in beslag genomen.