Sparta verjaagt degradatiespook als het de schrik om Beugelsdijk te boven is

Want het beste nieuws vanuit Het Kasteel was dat het naar omstandigheden goed gaat met Tom Beugelsdijk, die binnen een minuut al lelijk ten val kwam en op een brancard werd afgevoerd.

Sparta is van de laatste plaats af in de eredivisie. Voorop in de strijd brak aanvoerder Adil Auassar tegen Go Ahead Eagles de ban namens de Rotterdammers (1-0), op een middag waarop voetbal lange tijd bijzaak was.

Een update over Tom Beugelsdijk: het gaat naar omstandigheden goed met Tom. Hij is bij kennis en is goed aanspreekbaar. Uit voorzorg wordt hij gecheckt in het ziekenhuis. Uiteraard wensen we hem een spoedig herstel. ❤️🤍

Sparta begon als hekkensluiter aan het duel, al is het wel zes minuten verwijderd van een knappe zege op Vitesse. En Go Ahead is ondanks heldhaftige optredens tegen Ajax, PSV en FC Utrecht ook nog lang niet veilig.

De schrik zat er flink in op Het Kasteel, toen spierbonk Beugelsdijk ineens roerloos op de grond lag. Het zal een oorzaak zijn van de zeer matige eerste helft, al speelde voor Sparta en Go Ahead ook de belangen een grote rol.

De verdediger van Sparta ging een luchtduel aan met Isac Lidberg. En die is met zijn verleden als worstelaar ook bepaald geen watje. Zonder dat er overigens opzet in het spel was, werd Beugelsdijk gelanceerd en kwam hij hard op zijn hoofd terecht.

Niet de spierballen van Beugelsdijk, maar een andere routinier forceerde een opening. Auassar kopte na driekwart wedstrijd raak uit een vrije trap van Vito van Crooij, die tot dat moment met twee hopeloze pogingen nog voor het meeste gevaar zorgde in het tamme duel.

De openingstreffer zorgde niet alleen voor ontlading, ook leek er een last van de Spartaanse schouders af te vallen door de bevrijdende treffer. Door Lennart Thy en Mario Engels werden twee gevaarlijke aanvallen ingeluid, die overigens allebei vanwege buitenspel werden afgevlagd.

Sparta op weg naar middenmoot

In een levendige slotfase schoot Thy nog een keer over en was keeper Maduka Okoye alert toen ook Go Ahead via Giannis-Fivos Botos ineens gevaarlijk werd. Maar een tweede Rotterdamse treffer hing nadrukkelijker in de lucht, met ook nog een grote kans voor Laurent Jans.

Sparta staat nu zestiende. En als het met die 0-1 op het bord standhoudt in Arnhem, is het gat met nummer elf Go Ahead nog maar vier punten.