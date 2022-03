Kansen missend Bayern moet ook Hoffenheim een gelijkspel toestaan

Bayern München, afgelopen week in de Champions League nog met 7-1 uithalend tegen Red Bull Salzburg, heeft in de Bundesliga opnieuw punten gemorst. Na de remise van een week geleden in eigen huis tegen Bayer Leverkusen kwam de koploper nu ook niet langs Hoffenheim. Het duel met de nummer vier van de ranglijst eindigde in 1-1.

De vermakelijke eerste helft stond bol van de kansen. Na twee missers van Hoffenheim-spits Andrej Kramaric leek Bayern toe te slaan. Twee goals van Thomas Müller werden echter wegens buitenspel afgekeurd en doelman Oliver Baumann bleek in topvorm.

Tegendraads

Uiteindelijk kreeg het publiek toch nog doelpunten voorgeschoteld. Christoph Baumgartner gleed de thuisploeg na een mooie aanval met een tegendraads schot op voorsprong en in de blessuretijd kopte Robert Lewandowski raak, de 29ste competitietreffer alweer van de productieve Pool.