Barbershop Amsterdam Nieuw-West opnieuw doelwit van geweld

In Amsterdam Nieuw-West is vannacht een barbershop beschoten. Volgens de politie zijn er geen gewonden. Dezelfde zaak was in de nacht van donderdag op vrijdag doelwit van een explosie. De beschieting van het pand aan de Slotermeerlaan, ter hoogte van het winkelcentrum Plein '40-'45, was rond 04.20 uur. Getuigen melden dat de daders op een scooter kwamen aanrijden, waarna de bijrijder afstapte en het vuur opende. Meerdere politie-eenheden, de recherche en de forensische politie doen onderzoek. Later vandaag komt de politie met meer informatie. Te zien is dat er zeker vijf kogelgaten in het glas van de winkelruit zitten:

Barbershop beschoten in Amsterdam-West - NOS

De kapperszaak werd een maand geleden geopend door voetballer Hakim Ziyech en wordt gerund door de Amsterdamse kickbokser Aziz Kallah. Het bedrijf staat op naam van zijn vader Saïd Kallah), die volgens het Parool in 2009 actief was in het criminele milieu. Ook over Aziz gaan volgens het Parool al lange tijd verhalen rond in het criminele milieu over problemen die hij zou hebben veroorzaakt.