Vanavond op tv: Campagne voeren in tijden van oorlog

In de uitzending een terugblik op de persconferentie en het laatste nieuws over de oorlog. We spreken journalist Step Vaessen in Kiev.

De Oekraïense president Zelensky gaf vandaag een persconferentie voor internationale media over het verloop van de oorlog. Ongeveer 1300 Oekraïense militairen zijn tot nu toe gedood, zei hij. De Oekraïense regering meldde eerder al dat er 12.000 Russische militairen zijn omgekomen. Of de getallen kloppen valt niet te verifiëren. De Amerikaanse autoriteiten spreken van 5000 tot 6000 dode militairen aan Russische zijde, en van 2000 tot 4000 dode Oekraïense militairen.

Verslaggever Rudy Bouma is in de West-Oekraïense stad Lviv, die al dagen wordt overspoeld door Oekraïners op de vlucht. Hij gaat op pad met de bekende Oekraïense rockster en oud-parlementariër Svyatoslav Vakarchuk, die het land rondreist om militairen en vrijwilligers te steunen.

Campagne voeren in tijden van oorlog

Ondanks de oorlog in Oekraïne zijn er komende week 'gewoon' gemeenteraadsverkiezingen. De campagnes zijn flink ingekort en aangepast, en krijgen ook veel minder aandacht dan in andere verkiezingsjaren. We volgen vandaag een aantal flyerende politici en blikken vooruit op de verkiezingen met politiek duider Nynke de Zoeten.

En in de verkiezingsreeks van onze serie De Onderstroom nemen we een kijkje in Vlaardingen. Daar wordt geëxperimenteerd met bestuurlijke vernieuwing: coalitie en oppositie werken samen om de gemeente te besturen, in plaats van dat ze elkaar bestrijden.