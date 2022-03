Oppermachtige Wiebes sprint naar tweede zege op rij in Ronde van Drenthe

Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij de Ronde van Drenthe gewonnen. De Nederlandse topsprintster van DSM overleefde alle klimmetjes en was in de sprint oppermachtig. Wereldkampioene Elisa Balsamo werd tweede, Lotte Kopecky eindigde als derde.

De Drentse wielerkoers heeft een WorldTour-status en hoort daardoor bij de belangrijkste wedstrijden van het seizoen voor het vrouwenpeloton.

In de rit van bijna 156 kilometer tussen Assen en Hoogeveen kregen de rensters te maken met vijftien kilometer aan Drentse keien én vier passages van de VAM-berg, de traditionele scherprechter in de Ronde van Drenthe. Die hindernissen konden niet voorkomen dat de koers eindigde in een sprint, hoewel veel rensters daar graag een stokje voor wilden steken.

Van Dijk actief

Vlak na de derde beklimming van de voormalige Drentse vuilnisbelt opende Ellen van Dijk een serieuze aanval. Floortje Mackaij, Romy Kasper en Elena Cecchini slopen mee met de Nederlandse wereldkampioene tijdrijden, maar het sterke viertal werd al snel weer teruggepakt door het uitgedunde peloton.

Vanaf dat moment viel het niet meer stil. Op weg naar de laatste passage van de VAM-berg ontstond er een nieuwe kopgroep met Jip van den Bos, Marlen Reusser, Mischa Bredewold, Alison Jackson en Georgi Pfeiffer.

Omdat het eerste achtervolgende groepje bij een rotonde de verkeerde kant op ging, kon het vijftal verder uitlopen.