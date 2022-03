Verstappen heeft vrij weinig last van al dat gehobbel en gestuiter

Hij oogt opgewekt, fit en is scherp. Ook bij de persconferenties, die toch echt niet zijn favoriete tijdverdrijf zijn. Max Verstappen straalt in niets uit dat de nummer 1 op zijn auto extra druk geeft. Sterker nog: hij lijkt in Bahrein, waar komend weekend de eerste grand prix is, met volle teugen te genieten van de 1 op zijn neus. "Het mooiste getal dat er is."

Drie Formule 1-collega's weten hoe het is om voor het eerst als wereldkampioen aan de start te staan. "Het is lang geleden, maar het was geweldig. Een boost", zegt viervoudig kampioen Sebastian Vettel (Aston Martin). "De titel haalde gewicht van mijn schouders. Het is een privilege. Max zit in een positie waarin wij allemaal willen zitten. Het was voor mij geen belasting. Zo zal Max het ook voelen."

'Minder pressie'

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso (Alpine) heeft dezelfde ervaring. "Na je eerste titel voel je minder pressie. Je hebt een droom verwezenlijkt. Je bent kampioen en daarna wordt het alleen maar leuker."

De door Verstappen onttroonde Lewis Hamilton - berucht vanwege zijn slechte geheugen - zegt zich weinig meer te kunnen herinneren van zijn eerste racestart als kampioen. "Ik weet niet eens meer in welk jaar het was. 2009? We hadden een vreselijke auto, dat weet ik nog. Het was een moeilijk jaar, dus ik had geen last van torenhoge verwachtingen."