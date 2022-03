Liverpool wint met jubileumtreffer van Salah bij Brighton

Liverpool heeft in de Premier League z'n achtste overwinning op rij geboekt. De nummer twee won met 2-0 bij Brighton & Hove Albion en bracht het gat naar Manchester City terug tot drie punten.

De Reds wisten de vorige drie duels met de Seagulls niet te winnen en hadden het aanvankelijk opnieuw lastig. Neal Maupay miste twee grote kansen op de 1-0, maar na de openingsgoal van Luis Díaz in de 19de minuut kwam Liverpool amper meer in de problemen. De Colombiaan kopte een pass van Joel Matip langs doelman Robert Sánchez, die hard doorliep op Díaz maar ontsnapte aan rood.

2.000 goals

De 0-2 van Mohamed Salah, die na een uur een penalty benutte, was 2.000ste goals van Liverpool in de Premier League, die sinds 1992 bestaat. Alleen Manchester United scoorde vaker: 2.173 treffers.

Voor Salah, de topscorerslijst in Engeland aanvoert, was het zijn twintigste competitiedoelpunt. Het is al de vierde keer dat de Egyptenaar minimaal zo vaak scoort in een seizoen. Hij is daarmee naast Ruud van Nistelrooij gekomen. Alleen Alan Shearer (zeven keer), Sergio Agüero (zes), Thierry Henry en Harry Kane (beiden vijf keer) deden dat vaker.