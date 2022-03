Aanval is beste verdediging: leider Roglic zet koninginnenrit Parijs-Nice naar zijn hand

Primoz Roglic als eerste over de finishlijn - Getty

Deze editie van Parijs-Nice wordt ondanks het goede weer geteisterd door afmeldingen. Ziek, zwak en misselijk gaven bijna 50 renners er de brui aan en ook vandaag regende het afmeldingen. En dan waren er ook nog renners, die zich in het zware slotweekend niet wilden forceren. Zo hielden Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Anthony Turgis (Total), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) en Florian Sénéchal (QuickStep) hun kruit droog met het oog op de Vlaamse klassiekers die komen gaan. De opmerkelijkste abandon was die van Kevin Geniets. De Luxemburgs kampioen van Groupama werd voor de start bedolven onder een sponsorbord van de organisatie en moest in het begin van de koers opgeven.

Bol en Julius van den Berg in kopgroep De kans dat zij een beslissende rol zouden spelen in een rit met de zware Col de Turini (15,2 kilometer à 7,2 procent) als afsluiter was minimaal. Toch waren er nog genoeg renners in het peloton die zin hadden in een avontuur. Zo reed vrijwel vanuit de start een groep van 18 renner weg met onder anderen Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), etappewinnaar Mads Pedersen (Trek-Segafredo), sprinter Cees Bol en - voor de derde keer deze week - Julius van den Berg (EF Education). Vooral de aanwezigheid van de Franse klimmer David Gaudu (Groupama-FDJ) zal veel alarmbellen hebben doen afgaan in het peloton.

Ineos houdt verschil beperkt Achter de koplopers hield Ineos het verschil beperkt rond de minuut. Dat deden ze voor Adam Yates en Dani Martínez, die allebei nog in de top van het klassement stonden. De Colombiaan Martínez was in 2019 trouwens de laatste winnaar op de top van de Turini. Achter zijn rug reed leider Primoz Roglic, goed omringd door zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma. Ten koste van alles wilde Roglic herhaling van vorig jaar voorkomen, toen de Sloveen de eindzege in Parijs-Nice door twee valpartijen in de slotrit alsnog uit handen gaf.

Op 30 kilometer van de top van de Turini zag Gaudu het zinloze van de vlucht in en liet zich inlopen door het peloton. Ook Bol moest de kopgroep laten gaan en gaf niet veel later op. Met vicewereldkampioen Dylan van Baarle als gangmaker aan de voet van de Turini op nog driekwart minuut van een steeds verder uitgedunde kopgroep leek alles gereed voor een strijd tussen de grote matadoren. Op Wout van Aert kon Roglic niet rekenen, want die liet zich net als gisteren al snel terugzakken en zou uiteindelijk op ruim 19 minuten binnenkomen. Toch boezemde de aanwezigheid van Steven Kruijswijk en Rohan Dennis nog voldoende angst in en prompt nam Jumbo het initiatief over.

Stilte voor de storm Vooraan bleken twee Fransen en een Oostenrijker de sterkste van de kopgroep. Op een steil stuk halverwege de klim reden Quentin Pacher (Groupama-FDJ) en Franck Bonnamour weg bij Gregor Mühlberger (Movistar). De Oostenrijker gaf niet op, keerde terug op een iets vlakker gedeelte en ging erop en erover.

Daarachter barstte de strijd los. Op het moment dat Pierre Latour (Total), de nummer drie van het klassement, moest lossen uit het peloton plaatste Adam Yates de eerste serieuze demarrage. Roglic moest een gaatje laten, reed het gaatje dicht, maar deed dat wel met Martínez, Quintana en de andere Yates - Simon - in het wiel. De Sloveen zag het gevaar, counterde een aanval van Martínez en reed vervolgens zelf vanuit het zadel weg. Met hangen en wurgen wist Martínez het wiel te houden, maar Quintana en de gebroeders Yates moesten passen.

Op minder dan drie kilometer van de top wisten Simon Yates, de nummer twee in het klassement, en Quintana toch terug te keren bij de twee koplopers. Daarna onstond een kat-en-muisspel om de dagzege. Op het laatste echt steile stuk ging Yates een paar keer op de pedalen staan en dat leek Quintana de kop te kosten, maar de Colombiaan keerde telkens terug. Het wisselende tempo voorin zorgde ervoor dat João Almeida (UAE) in de laatste 200 meter zelfs nog terug kon keren. Maar dat was te laat om de sprintende Roglic van de zege te houden. Martínez eindigde als tweede, Simon Yates werd derde.

