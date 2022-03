Shinhama boekt derde wereldbekerzege dit seizoen en wint eerste 500 meter in Thialf

Dubreuil moest zich vorig weekend bij de WK sprint na de eerste dag afmelden vanwege een positieve coronatest . De Canadese schaatser arriveerde net voor de start van de wereldbekerfinale in Heerenveen en noteerde alsnog een razendsnelle tijd. Hij staat daardoor nog steeds op de eerste plaats in het wereldbekerklassement.

Tatsuya Shinhama heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen de eerste 500 meter op zijn naam geschreven. De Japanse sprinter boekte daarmee zijn derde wereldbekerzege dit seizoen. Hij won in 34,38.

Kai Verbij was met zevende tijd (34,97) de beste Nederlandse sprinter in Heerenveen. Hij staat in het klassement op de twaalfde plaats.

De Russische sprinters ontbraken in Heerenveen. De Russische en Belarussische schaatsploeg is door de internationale schaatsbond uitgesloten van wedstrijden vanwege de Russische inval in Oekraïne. Zondag wordt de tweede (en laatste) 500 meter van dit wereldbekerweekend verreden in Heerenveen.