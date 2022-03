Nuis wint afsluitende rit in wereldbeker, eindzege voor Krol op 1.000 meter

Kjeld Nuis heeft de laatste 1.000 meter van het wereldbekerseizoen gewonnen. In Heerenveen was Nuis sneller dan zijn grote rivaal Thomas Krol: 1.08,05 om 1.08,24.

Nuis werd dankzij de zege van vandaag, twee keer brons en één keer zilver de nummer twee in het eindklassement. Het verschil met Krol was 12 punten. De derde Nederlandse sprinter op het podium was Hein Otterspeer, die dankzij zijn derde plaats ook als derde eindigde in de eindstand.

De eindzege in de wereldbeker ging op deze afstand voor het zevende seizoen op rij naar een Nederlandse schaatser. Nuis was vanaf 2016 vier keer op rij de beste. Vervolgens won Krol, vorig seizoen was Kai Verbij de beste en nu weer Krol.