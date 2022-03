Leuk bedacht, maar tiny house is niet dé oplossing voor woningtekort

Is de bouw van minihuisjes een snelle oplossing voor het almaar toenemend tekort aan betaalbare woningen? Je zou het bijna denken als je de talloze pleidooien hoort van (kandidaat-)gemeenteraadsleden voor de bouw van de minihuisjes. Maar zo eenvoudig is het niet. Omwonenden zijn lang niet altijd enthousiast. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving heeft twijfels.

"De toegevoegde waarde van dergelijke woonconcepten is beperkt. Iedere woning is er natuurlijk een, maar flexibele woningen staan er ook niet van vandaag op morgen", zegt Marieke van der Staak van het Planbureau voor de Leefomgeving bij RTV Oost. "Om zo'n woning te realiseren zijn bijvoorbeeld wegen nodig, maar ook internet en elektra. Dat moet allemaal aangelegd worden en dat duurt even."

Het idee voor de bouw van de minihuisjes is een jaar of zeven geleden overgewaaid uit de VS. Een tiny house, vaak met een oppervlakte van 12 of hooguit 16 vierkante meter, appelleerde aanvankelijk vooral aan het gevoel van 'minimalistisch leven'. Zonder overbodige spullen, vaak midden in de natuur. "Toen onze kinderen het huis uit gingen, vonden we het tijd voor ons zelf", vertelt Diedre Kleine Punte in Hengelo. "We wilden dichter bij de natuur leven, met minder spullen en meer tijd voor wat we belangrijk vinden."

Minder gebruik ruimte en energie

Maar in Nederland sloeg het idee voor de minihuisjes toch vooral aan omdat ze snel te bouwen zijn en zo een oplossing kunnen zijn voor het toenemend tekort aan woningen. Voorbeelden te over. Woningcorporatie Vechtdal Wonen in Hardenberg wijst erop dat veel woningzoekenden weinig tot geen inschrijftijd hebben opgebouwd, maar wél dringend een woning nodig hebben.

"Met het plaatsen van tiny houses bieden we die woningen aan", aldus de woningcorporatie op de website. "Het idee van de tiny houses past in deze tijd. Starters kunnen zo een betaalbare woning realiseren, maar ook een woning met minder gebruik van ruimte, grondstoffen en energie", stelt de enthousiaste fractie van de lokale partij Leefbaar 3B in het Zuid-Hollandse Lansingerland.

Zo komt het thema op tal van plekken terug, zeker nu in verkiezingstijd. Maar omwonenden hebben soms moeite met tiny houses in hun buurt. "We zijn erg bang voor verrommeling van de omgeving hier. Het bijbouwen van schuurtjes, het neerzetten van pipowagentjes, het neerzetten van extra schuurtjes. Het blijft vaak niet bij een klein huisje", zegt Henk Kamphuis in Hengelo.

Hij kijkt nu nog uit op het open veld en is bang zijn vrije uitzicht kwijt te raken. "Dit is een mooi stukje natuur hier, waar allerlei mooie vogels zitten. Er lopen hier ook steenmarters, hazen en reeën rond."

Is tijdelijk echt tijdelijk?

"De komst van flexibele woningen kan leiden tot zorgen onder omwonenden", merkt ook onderzoeker Flexwonen Marieke van der Staak. "Zij maken zich dan bijvoorbeeld zorgen over hoelang de woningen blijven staan en of tijdelijk wel echt tijdelijk is."

Tiny houses zijn dan ook niet dé oplossing, zegt de onderzoeker. Want hoelang ze er ook staan, veruit de meeste bewoners zullen ze toch vooral zien als een tussenoplossing. Een overbrugging van de jaren dat er geen betaalbaar alternatief is.

"Na tien jaar heeft die bewoner dus weer een andere woning nodig. Op dit moment is het woningtekort zo groot, dat het belangrijk is dat er voldoende permanente woningen gerealiseerd worden."