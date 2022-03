Wüst eindigt als vierde in laatste schaatsrace op 1.500 meter, winst voor Takagi

Ireen Wüst heeft haar laatste wereldbekerrace op de 1.500 meter afgesloten met een vierde plaats. Tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen schaatste Wüst in de laatste rit tegen Miho Takagi, de winnares van de rit én het wereldbekerklassement.

Takagi kwam als winnares over de finish in 1.53,32, maar ook Wüst stak haar handen in de lucht en kreeg een daverend applaus van alle schaatsfans op de tribune in een uitverkocht Thialf. Wüst eindigde met 1.54,77 als vierde en is op de zesde plaats de beste Nederlandse schaatsster in de eindstand.

Zilver voor De Jong

Voor Antoinette de Jong was er nog een mooie zilveren medaille tijdens de wereldbekerfinale. De 26-jarige schaatsster reed een uitstekende 1.500 meter, maar kwam met 1.54,33 niet in de buurt van de snelle Takagi. In het klassement eindigde De Jong als negende.

Om 17.00 uur krijgt Ireen Wüst, samen met Sven Kramer, een groots afscheid in Heerenveen.