Sancties treffen ook Russen in Nederland: 'Mijn vader heeft medicatie nodig'

Russische Nederlanders die regelmatig geld overmaken naar familieleden, maken zich veel zorgen. De sancties maken het enorm moeilijk om hiermee door te gaan.

"Mijn ouders zijn 85 en wonen in Moskou", vertelt een vrouw aan de NOS. Ze wil anoniem blijven uit veiligheidsoverwegingen, haar naam is bekend bij de redactie. Normaal brengt ze geld langs als ze op visite is, en anders maakt ze het over. Beiden zijn nu niet mogelijk.

"Mijn vader heeft leverkanker. Hij heeft goede medicijnen nodig en veel behandelingen."

Bang om geld te verliezen

Een andere vrouw (ze wil ook anoniem blijven, naam bekend bij redactie) vertelt dat ze geen geld meer durft over te maken naar haar 81-jarige moeder: "Dat werkt niet met de Swift-sanctie. Ik ben bang om mijn geld te verliezen als ik het nu overmaak."

Ze had wel graag die mogelijkheid gehad. "Ze vroeg me laatst of ik medicijnen of vitamines kon kopen. Dat kan ik nu niet opsturen, wat ik eerst wel deed." Daarnaast maakte ze vroeger geld over voor grote uitgaven, "wasmachines of andere belangrijke dingen".

Afhankelijkheidsrelatie

De groep Russen in het buitenland die normaal geld stuurt naar hun familie is groot, volgens Heleen over de Linden, die aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doet naar sancties tegen Rusland. "Omdat pensioenen in Rusland laag zijn maar levenskosten relatief hoog, maken veel Russen in Nederland elke maand geld over naar hun bejaarde ouders."

"Tot nu toe hebben ze zich kunnen redden met hun pensioen," vertelt de eerste vrouw ons, maar ze maakt zich zorgen over de toekomst. "Als hun pensioen zo veel koopkracht blijft verliezen, dan zullen ze verdomd afhankelijk zijn van mij." Door de keldering van de roebel worden spaartegoeden in Rusland namelijk in rap tempo minder waard.

"Mijn moeder krijgt omgerekend 200 euro per maand aan pensioen," vertelde de tweede. "Ze redt het nog wel even met haar spaarcenten maar over een paar maanden weet ik het niet meer."