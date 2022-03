Na blessure Veerman vestigt Utrecht weer de hoop op Douvikas: 'Heb vertrouwen'

Als Utrecht in de winterstop Henk Veerman aantrekt, lijkt Douvikas vrede te moeten nemen met de bank. De eerste twee wedstrijden staat hij nog samen met Veerman op het veld, maar tegen Vitesse en sc Heerenveen moet de Grieks international het doen met hele korte invalbeurten.

Speelminuten krijgt de 22-jarige Douvikas genoeg van trainer René Hake, maar de aanvaller weet na een goede start niet volledig te overtuigen in de Galgenwaard. Zeven doelpunten maakte hij tot nu toe.

Hij werd afgelopen zomer binnengehaald als dé nieuwe spits van FC Utrecht. De Griek Anastasios Douvikas, in eigen land gezien als een groot talent, wordt voor 1,2 miljoen euro overgenomen van de Griekse club Volos NFC.

In het duel met Go Ahead Eagles raakte Veerman echter geblesseerd en moet zodoende de komende weken toekijken.

De ogen zijn dus nu weer gericht op Douvikas, die opvallend nuchter blijft over de situatie. "Eigenlijk is er niets veranderd. In de eerste seizoenshelft speelde ik ook de meeste wedstrijden. Er verandert dus niet veel."