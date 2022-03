Ook al hebben NHL-fans kritiek, superster Ovetsjkin blijft zijn vriend Poetin steunen

Ovetsjkin heeft in het verleden meermaals laten weten hem altijd te steunen. Op zijn Instagram-account zijn meerdere foto's van hem en Poetin te zien. Ovetsjkin is zelfs de oprichter van PutinTeam, een sociale beweging om de presidentscampagne te steunen. Ook nu zijn vriend Oekraïne invalt en bombardeert, blijft hij Poetin steunen.

De 36-jarige Ovetsjkin maakt er geen geheim van dat Poetin een speciaal plekje in zijn hart heeft. En vice versa. De Russische president staat bekend als een groot ijshockeyfan. Volgens ingewijden is Ovetsjkin één van de weinigen die Poetins privénummer heeft.

Ovetsjkin is een van Ruslands bekendste en meest succesvolle sporters ooit. De ijshockeyer speelt sinds 2005 voor Washington Capitals en is een van de grootste sterren in de NHL, de Noord-Amerikaanse competitie.

Zijn laatste post op Instagram was van 22 januari. Een eenvoudige foto van zichzelf met een kerstboom. Maar het is ook de post met de meeste reacties. Meer dan duizend.

Eerder deze week bereikte Ovetsjkin een nieuwe sportieve mijlpaal door te klimmen naar de derde plaats op de lijst van topscorers aller tijden in de Noord-Amerikaanse competitie. De Rus werd vervolgens door zowel zijn club als de NHL groots in het zonnetje gezet via alle mogelijke (sociale) kanalen.

"Ik ben een Rus en hij is mijn president", reageerde Ovetsjkin toen hij gevraagd werd naar de oorlog. "Ik ben geen politicus, ik ben een sporter. Ik hoop op wereldvrede en hoop op een vredige oplossing." Na meermaals vragen antwoordde Ovetsjkin uiteindelijk: "Please, no more war."

Overigens hebben van de 41 Russen die actief zijn in de NHL, maar vier zich openlijk uitgelaten over de oorlog. Bang voor wat er kan gebeuren met hun familieleden die in Rusland wonen.

Een uitzondering is New York Rangers-speler Artemi Panarin, die wél kritiek uitte op de oorlog. Eerder sprak hij ook al steun uit aan oppositieleider Aleksej Navalny.

Uitgefloten

De NHL heeft in een verklaring laten weten dat ze de banden met de Russische competities verbreken, maar dat Russische spelers in de NHL hun clubs vertegenwoordigen en niet Rusland.

Voor veel fans is dat niet genoeg. En dat heeft Ovetsjkin geweten. De Capitals spelen op dit moment een serie uitwedstrijden in steden in het westen van Canada. Dat land is na Oekraïne en Rusland het land waar de meeste mensen wonen met een Oekraïense achtergrond.

Ovetsjkin werd in Edmonton en Calgary ontvangen met veel gejouw en telkens wanneer hij de puck had, werd hij uitgefloten. Overal in het stadion droegen fans de Oekraïense vlag bij zich of droegen ze gele of blauwe kleding.

Ook hadden veel fans een bord mee met de tekst: ga terug naar Rusland. Uit voorzorg werden de Capitals extra beveiligd tijdens hun bezoek aan de steden.