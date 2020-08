Politie breekt demonstratie Berlijn op • Daling aantal covid-patiënten ziekenhuizen zet door

We sluiten het liveblog af. Morgen beginnen we een nieuw liveblog met het belangrijkste coronanieuws. Fijne nacht!

Een onbekende heeft de domeinnaam viruswaarheid.com gekocht en dit adres doorgeschakeld naar de site met corona-informatie van het RIVM. De actiegroep Viruswaarheid verzet zich juist tegen veel maatregelen en informatie over het coronavirus van de overheid en het RIVM. De groep, voorheen bekend onder de naam Viruswaanzin, protesteert hier ook regelmatig tegen. Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid zegt tegen het ANP te onderzoeken of er juridische stappen kunnen worden genomen tegen het gebruik van viruswaarheid.com. De actiegroep zelf gebruikt het webadres viruswaarheid.nl.

Er komt een verbod op bruiloften, verlovingsfeesten en andere grote ceremonies in Istanbul. Alleen in de buitenlucht mogen feesten nog doorgang vinden. Kinderen en mensen boven de zestig mogen van de autoriteiten ook niet op de feesten in de open lucht verschijnen. Het aantal coronabesmettingen in de Turkse stad neemt toe, en het aantal sterfgevallen is in twee maanden niet zo hoog geweest. In de afgelopen 24 uur werden er 1549 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, 39 mensen zijn de afgelopen dag overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt persbureau Reuters. Op Twitter laat de minister van Gezondheid, Fahrettin Koca, weten dat het stijgende aantal besmettingen de reden is voor aanscherping van de coronamaatregelen.

De virusuitbraak heeft Zweden in het voorjaar flink getroffen, en het land heeft beduidend meer doden dan de buurlanden. Maar het Zweedse RIVM denkt dat het ergste voorbij is. En dus gaan de Zweden door met de lijn die ze vanaf het allereerste begin hebben uitgezet. Lees hier de reportage van correspondent Rolien Créton: In Zweden denken ze dat het ergste voorbij is, dus keert het normale leven terug

Het openbaar vervoer, sportwedstrijden en religieuze bijeenkomsten in India mogen in de loop van september worden hervat. Dat meldt persbureau Reuters. De regering hoopt hiermee de economische gevolgen van de coronamaatregelen te beperken. De versoepelingen worden van kracht, ondanks een toenemend aantal coronabesmettingen in het land. Zaterdag werden er 76472 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in India.

Voor veel Spanjaarden is de tweede golf van het coronavirus al begonnen. Het land registreert momenteel de meeste nieuwe besmettingen van Europa. De impact van reisbeperkingen en de gevolgen voor de economie zijn groot. Een verslag vanuit Benidorm, de plaats waar het Spaanse toerisme werd uitgevonden: In Benidorm is bijna iedereen bang voor de maanden die komen

Ruim veertig procent van de basis- en middelbare scholen in de regio's Noord- en Zuid Nederland heeft de ventilatiesystemen niet op orde of zijn hier nog mee bezig. Dit blijkt uit een onderzoek onder schoolleiders, dat in handen is van EenVandaag. De schoolleiders maken zich zorgen over de veiligheid. Scholen moeten van het ministerie voor 1 oktober laten weten of de ventilatiesystemen op orde zijn. Het onderzoek waar EenVandaag over bericht is uitgevoerd door de Vereniging van Schoolleiders en is nog niet afgerond. Maandag worden de resultaten van de scholen van de regio Midden aan het onderzoek toegevoegd.

Het aantal covid-patiënten op de Nederlandse intensive cares is net als gisteren 34. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen is gedaald naar 96, vier minder dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. "De daling van het aantal covid-patiënten zet nu al anderhalve week door. Daarmee gaan we terug naar het lage niveau van eind juli", zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Van alle groepen neemt het aantal coronabesmettingen onder jongeren het snelst toe in Nederland. Daarom proberen veiligheidsregio's juist hen te bereiken en hen op de geldende maatregelen te wijzen met speciale campagnes. Maar 'de jongeren' zijn allemaal op een andere manier met de maatregelen bezig. Lees in het artikel hieronder waarom jongeren als Mark, Ibrahim en Emma zich wel of niet aan de coronamaatregelen houden: Waarom jongeren zich wel (of niet) aan de coronamaatregelen houden

De organisatoren van een grote demonstratie tegen coronamaatregelen in het hart van Berlijn, verwacht dat er vanmiddag zo'n 20.000 mensen komen. Inmiddels hebben zich al duizenden mensen in het centrum verzameld. Ze houden zich niet aan regels als afstand houden en moeten daarom van de politie een mondkapje opzetten. Het stadsbestuur had de betoging verboden, maar de rechter gaf gisteren toch toestemming, onder voorwaarde dat de deelnemers zich aan allerlei regels zouden houden. Er worden ook tegendemonstraties verwacht. De politie is met 3000 man aanwezig en heeft waterkanonnen en wegversperringen opgesteld, voor het geval de protesten uitlopen op rellen. Politie breekt demonstratie in Berlijn op, ruim 200 arrestaties

Wielerploegen met twee positief geteste renners of stafleden, worden toch uit de Tour de France gezet. De organisatie had aangekondigd de regels iets te versoepelen, maar de Franse autoriteiten waren het daar niet mee eens. Dat zorgde voor grote onduidelijkheid in voor de deelnemers. De organisatie heeft nu besloten de versoepeling terug te draaien. Tóch uitsluiting Tourteam bij twee positieve testen in een ploeg

Afgelopen voorjaar zijn er 5000 minder kankerdiagnoses gesteld dan gemiddeld in de voorgaande tien jaren. Dat blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Vanwege de coronauitbraak stond de reguliere zorg op een laag pitje en meden veel mensen het ziekenhuis. Een uitgestelde kankerdiagnose kan voor een deel van de patiënten groot verschil maken, zegt Otto Visser, directeur registraties bij het IKNL. Met name bij degenen die een agressieve vorm van kanker hebben: "Voor longkanker en alvleesklierkanker geldt dat die vaak pas in zo'n laat stadium worden ontdekt, dat er veelal geen succesvolle behandeling meer mogelijk is." Het is niet duidelijk hoe vaak uitgestelde kankerdiagnose de patiënt extra schade oplevert. "We kunnen dat pas op de lange termijn goed analyseren", zegt Visser. "We zijn voor borstkanker al in meer detail aan het uitzoeken wat de gevolgen zijn. Op basis van die informatie kunnen we leren wat we in de toekomst op het gebied van diagnostiek het beste kunnen doen." Kankercentrum Nederland: door corona 5000 diagnoses minder dit voorjaar

Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht zoekt 45 personen om een coronavaccin te testen. "Deelnemers zullen ieder drie injecties krijgen" zegt arts-microbioloog Marc Bonten tegen RTV Utrecht. "Alle deelnemers worden ruim een jaar lang gevolgd om te onderzoeken of het vaccin veilig is, goed verdragen wordt en de gewenste immuunreactie opwekt". Het gaat om een vaccin dat is ontwikkeld door Janssen Vaccins in Leiden, dat samen met het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson werkt aan de ontwikkeling van een vaccin. De vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen, moeten gezond zijn. Zowel 65-plussers als personen van 18-55 jaar kunnen zich aanmelden bij het UMC Utrecht. Ook in Groningen en Leiden wordt het vaccin op mensen getest.

Fysiotherapeuten zien steeds meer mensen met nek-. schouder- en rugklachten die thuis achter een beeldscherm werken. "Veel mensen hebben hun thuiswerkplek niet op orde", zegt Boris Van der Vorst, eigenaar van een bedrijf met 500 fysiotherapeuten en 140 bedrijven, in Trouw. "Mensen die dagelijks uren achter een laptop werken, krijgen last. Voor een goede werkhouding zijn een laptophouder, een los toetsenbord en een losse muis nodig. Net als een ergonomische bureaustoel en een goed afgesteld bureau." Thuiswerkers bewegen vaak te weinig en ervaren stress en vermoeidheid doordat ze werk en privé moeten combineren, ziet de vakgroep. De klachten zijn nu nog vrij eenvoudig te behandelen. Maar naarmate het thuiswerken langer duurt, worden ook de klachten erger, waarschuwen de fysiotherapeuten.

Op veel Amerikaanse universiteiten zijn grote uitbraken van het coronavirus, nu studenten terugkeren naar de campus. In Missouri zijn 300 studenten op een universiteit positief getest en ook in de omgeving nam het aantal besmettingen explosief toe. Clubs en café's mogen daarom na 21.00 uur geen alcohol meer schenken en kort daarna moeten ze sluiten. In Iowa en Alabama gaan de burgemeesters nog een stapje verder; daar zijn alle uitgaansgelegenheden weer gesloten. "We zien vooral overtredingen laat in de avond", zegt Stephanie Browning, hoofd van de gezondheidsdienst in Missouri. "Grote groepen komen samen, ze dragen geen mondkapjes en houden geen afstand." Van de nieuwe besmettingen in Iowa afgelopen week, viel driekwart in de leeftijdsgroep 19 tot 24 jaar. Studenten in Utah riskeren een boete van 500 dollar als ze geen masker dragen. Maar de gemeenteraad vreest dat de studenten 'superverspreiders' kunnen worden, omdat ze slaapzalen, badkamers en douches delen, maar ook samenkomen in eetgelegenheden en collegezalen.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, maakt zich zorgen over overbelasting van het GGD-personeel en andere uitvoeringsinstanties, nu minister De Jonge van Volksgezondheid de testcapaciteit wil opschalen. "Mensen moeten ook een keer kunnen uitrusten", zegt hij in het AD. "We zitten al zes maanden in crisisstand. We zien allemaal dat de GGD's het heel druk hebben, maar hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de boa's en de organisaties achter de Veiligheidsregio's. Die worden nu geholpen door personeel van gemeenten, maar dat houdt een keer op." De Jonge wil de testcapaciteit verhogen van 30.000 nu naar 100.000 in februari. Bruls is daar geen voorstander van: "Als mensen zich preventief laten testen, heeft dat gevolgen voor de capaciteit en de wachttijden", zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad. "Onze oproep is echt: laten we tests bewaren voor mensen met klachten."

Wetenschappers hebben een herbesmetting met het coronavirus aangetoond bij een patiënt in de Verenigde Staten die eerder al was hersteld van het virus. Dit toont aan dat immuniteit na een infectie niet absoluut is en dat herbesmetting mogelijk is, concluderen de onderzoekers. De tweede ziekteperiode van de patiënt was ernstiger dan de eerste, maar het is onduidelijk in hoeverre hieruit algemene conclusies kunnen worden getrokken. De studie van de onderzoekers van de Universiteit van Nevada is ingediend bij het toonaangevende tijdschrift The Lancet, maar nog niet onafhankelijk gecontroleerd en gepubliceerd. De zaak is de eerste gedocumenteerde dubbele infectie in de VS. Deze week hadden onderzoekers in Hongkong, België en Nederland al gedocumenteerde gevallen van herbesmetting gemeld. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat ervan uit dat er wereldwijd bijna 25 miljoen mensen besmet zijn met het coronavirus.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Hongarije aangepast. Vanaf dinsdag geldt code oranje, in plaats van geel. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen naar Hongarije worden aangeraden. Het besluit komt na de maatregel van Hongarije om zijn grenzen te sluiten voor buitenlanders, om zo het aantal oplopende besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Hongaren die uit het buitenland terugkeren, moeten veertien dagen in quarantaine. Gisteren rapporteerde Hongarije 132 nieuwe besmettingen met het virus. In het land zijn tot nu toe ruim 5500 mensen besmet geraakt en 614 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

De helft van hal 30 in de Beverwijkse Bazaar mag vanaf morgen toch weer open. Het gaat om het gedeelte waar geen eten wordt verkocht. Het andere gedeelte van hal 30 blijft nog wel zeker een week dicht dicht, net als de hallen 31 tot en met 33. Afgelopen zondag werden de vier hallen gesloten omdat er volgens de gemeente en de veiligheidsregio onvoldoende afstand werd gehouden. Ondernemers van het hallencomplex, dat naar eigen zeggen de grootste overdekte markt van Europa is, reageerden daar woedend op. De veiligheidsregio heeft nu besloten dat het noordelijke gedeelte van hal 30 vanaf morgen weer open mag. Marketingmanager Mariska Roos van de Bazaar zegt tegen NH Nieuws dat de ondernemers opgelucht zijn. "Eindelijk goed nieuws!"

Het Amerikaanse casino- en hotelbedrijf MGM Resorts International ontslaat in de Verenigde Staten 18.000 mensen. Dat is ongeveer een kwart van het werknemersbestand. MGM is hard getroffen door de coronacrisis, onder meer door het instorten van de toeristensector in Las Vegas. In maart zag het bedrijf zich gedwongen om al zijn casino's te sluiten. In juni gingen er veel weer open, maar met veel beperkingen. De 18.000 mensen die nu worden ontslagen, komen volgens topman Bill Hornbuckle op een speciale terugroeplijst te staan. Als het weer beter gaat met het bedrijf, zijn zij volgens hem de eersten die weer worden aangenomen.

Na een coronapauze van bijna een half jaar zijn de eerste wedstrijden in het Nederlandse betaald voetbal gespeeld. De wedstrijd in de Eerste Divisie tussen FC Eindhoven en Jong FC Utrecht werd met 2-1 gewonnen door de Brabanders. De eerste goal sinds de betaaldvoetballoze maanden kwam op naam van 19-jarige FC Eindhoven-speler Kaj de Rooij. Later op de avond speelden Cambuur en NEC tegen elkaar. Dat duel eindigde in 2-0 voor de Friezen van Cambuur. Eerste zege na coronastop is voor Eindhoven, vuurwerk bij Cambuur