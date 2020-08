Deel hal Beverwijkse Bazaar mag toch open • Oranje reisadvies voor Hongarije

Van de nieuwe besmettingen in Iowa afgelopen week, viel driekwart in de leeftijdsgroep 19 tot 24 jaar. Studenten in Utah riskeren een boete van 500 dollar als ze geen masker dragen. Maar de gemeenteraad vreest dat de studenten 'superverspreiders' kunnen worden, omdat ze slaapzalen, badkamers en douches delen, maar ook samenkomen in eetgelegenheden en collegezalen.

"We zien vooral overtredingen laat in de avond", zegt Stephanie Browning, hoofd van de gezondheidsdienst in Missouri. "Grote groepen komen samen, ze dragen geen mondkapjes en houden geen afstand."

Op veel Amerikaanse universiteiten zijn grote uitbraken van het coronavirus, nu studenten terugkeren naar de campus. In Missouri zijn 300 studenten op een universiteit positief getest en ook in de omgeving nam het aantal besmettingen explosief toe. Café's en kroegen mogen daarom na 21.00 uur geen alcohol meer schenken en kort daarna moeten ze sluiten. In Iowa en Alabama gaan de burgemeesters nog een stapje verder; daar zijn alle uitgaansgelegenheden weer gesloten.

De Jonge wil de testcapaciteit verhogen van 30.000 nu naar 100.000 in februari. Bruls is daar geen voorstander van: "Als mensen zich preventief laten testen, heeft dat gevolgen voor de capaciteit en de wachttijden", zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad. "Onze oproep is echt: laten we tests bewaren voor mensen met klachten."

"Mensen moeten ook een keer kunnen uitrusten", zegt hij in het AD . "We zitten al zes maanden in crisisstand. We zien allemaal dat de GGD's het heel druk hebben, maar hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de boa's en de organisaties achter de Veiligheidsregio's. Die worden nu geholpen door personeel van gemeenten, maar dat houdt een keer op."

Wetenschappers hebben een herbesmetting met het coronavirus aangetoond bij een patiënt in de Verenigde Staten die eerder al was hersteld van het virus. Dit toont aan dat immuniteit na een infectie niet absoluut is en dat herbesmetting mogelijk is, concluderen de onderzoekers. De tweede ziekteperiode van de patiënt was ernstiger dan de eerste, maar het is onduidelijk in hoeverre hieruit algemene conclusies kunnen worden getrokken.

De studie van de onderzoekers van de Universiteit van Nevada is ingediend bij het toonaangevende tijdschrift The Lancet, maar nog niet onafhankelijk gecontroleerd en gepubliceerd. De zaak is de eerste gedocumenteerde dubbele infectie in de VS.

Deze week hadden onderzoekers in Hongkong, België en Nederland al gedocumenteerde gevallen van herbesmetting gemeld. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat ervan uit dat er wereldwijd bijna 25 miljoen mensen besmet zijn met het coronavirus.