Zitskiër De Langen draagt Nederlandse vlag bij sluitingsceremonie

Zitskiër Niels de Langen draagt zondag de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen in Peking. De 23-jarige De Langen won begin deze week verrassend brons op de supercombinatie en komt zondag nog in actie op de slalom.

De sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen in Peking is zondag 13 maart live te volgen via NOS.nl, in de NOS-app of op NPO 2. Om 13.00 uur (Nederlandse tijd) start de ceremonie.