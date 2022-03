Ten Hag teleurgesteld in Ihattaren: 'Als je niet kan rennen, dan houdt alles op'

Het moest dé oplossing worden voor Mohamed Ihattaren. Na een ellendige tijd in Italië bood Ajax hem begin dit jaar de kans om terug te keren op het hoogste niveau. Maar anderhalve maand later is het is nog maar de vraag of de veelbesproken Ihattaren dit seizoen zijn debuut zal maken in de hoofdmacht van Ajax. De Amsterdamse club speelt dit seizoen nog slechts acht competitiewedstrijden en de bekerfinale tegen PSV. Na een turbulente en teleurstellende periode bij Juventus en Sampdoria besloot Ajax deze winter om de voormalige PSV-er een kans te geven. Ihattaren tekende in Amsterdam een huurcontract tot en met 31 december van dit jaar.

Mo Ihattaren met Gerald Vanenburg in het Olympisch Stadion - Instagram @iamihattaren

Volgens de begeleiders van Ihattaren was hij zo fit dat hij binnen drie weken zou kunnen voetballen. Hij trainde in de laatste weken van januari samen met oud-Ajacied Gerald Vanenburg in het Olympisch Stadion in Amsterdam om op zijn oude niveau te komen. 'Zwaar voor zo'n jongen' Het heeft er nu echter alle schijn van dat het debuut van Ihattaren, die is begonnen met trainen bij Jong Ajax, voorlopig niet zal plaatsvinden. Erik ten Hag liet in Leeuwarden, waar Ajax tegen Cambuur speelde, weten dat de aanvallende middenvelder voorlopig nog niet in actie zal komen voor het eerste elftal van Ajax. "Hij moet nog opgetraind worden bij Jong Ajax. Hij is fysiek nog niet dusdanig dat hij al kan aansluiten bij de groep. En mentaal? Het is zwaar voor zo'n jongen, maar hij komt ergens vandaan", aldus Ten Hag tegen ESPN.

Erik ten Hag - ANP