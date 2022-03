Van de Zandschulp overtuigend door in 'vijfde Grand Slam', Griekspoor naar huis

De 30-jarige Sandgren haalde in 2018 en 2020 de kwartfinales van de Australian Open. De laatste keer boog hij pas na vijf sets voor Roger Federer, nadat hij zelf liefst zeven matchpoints onbenut had gelaten.

In januari 2019 stond Sandgren zelfs even de nummer 41 van de wereld. Inmiddels is de tennisser uit Tennessee, die in het verleden kritiek kreeg vanwege zijn vermeende sympathie voor conservatief rechts, weggezakt naar plek 153.

Van de Zandschulp is juist bezig met een gestage opmars op de wereldranglijst en dat kwam tot uiting in Indian Wells, het toernooi dat ook wel te boek staat als het 'vijfde grandslamtoernooi'.

Bij 3-3 poetste Van de Zandschulp vier breakpoints weg en dat bleken na afloop de enige breakpoints die hij tegen kreeg. Bij 5-4 sloeg Van de Zandschulp zelf toe bij de eerste breekkans die hij kreeg. In het tweede bedrijf liep hij snel uit naar 3-0, waarna hij niet meer in de problemen kwam.

In de tweede ronde wacht de Nederlander een zware uitdaging in de Canadees Félix Auger-Aliassime. De nummer negen van de wereld schreef een maand geleden het ABN Amro-toernooi in Rotterdam op zijn naam.