Tweede bekentenis om koeltruckdrama Engeland

Een Noord-Ierse man die wordt verdacht van de dood van 39 Vietnamezen, vorig jaar in een koelvrachtwagen in Engeland, heeft schuld bekend. Hij is schuldig aan 39 aanklachten van doodslag, zei hij voor de rechtbank in Londen.

De 40-jarige man werkt voor een transportbedrijf. Hij wordt gezien als leider van de mensensmokkelbende die achter het fatale transport zat. De Noord-Ier bekende in de rechtbank ook schuld aan het faciliteren van illegale migratie.

De Vietnamezen, tussen de 15 en 44 jaar oud, werden vorig jaar oktober dood gevonden in een koelwagen in Grays, niet ver van Londen. Zuurstofgebrek en oververhitting was hun fataal geworden.

De bekentenis van de Noord-Ier is de tweede in de zaak. In april bekende de 39-jarige chauffeur van de bewuste koelwagen ook schuld aan 39 gevallen van doodslag. Andere verdachten die vastzitten in de zaak ontkennen betrokkenheid.