Mauro Junior in Oranje? Nederlands paspoort vooral interessant voor transfer

Braziliaan Mauro Junior als vleugelverdediger van het Nederlands elftal mee naar het WK in Qatar, aan het einde van dit jaar. Dat klinkt vreemd, maar het zou zomaar eens kunnen uitkomen. De PSV'er, 22 jaar, wil deze zomer namelijk graag een Nederlands paspoort aanvragen. De vraag is wat hij daarmee hoopt te bereiken: een plek in Oranje of zit er iets anders achter? "Mijn droom is nog steeds om voor Brazilië te spelen", liet Mauro Junior al weten aan de vaderlandse pers. "Maar je moet in je carrière nooit zomaar deuren dichtdoen. Mocht het ooit tot een keuze komen, dan zal ik vast de juiste beslissing nemen", bleef de voormalig jeugdinternational cryptisch. Andere redenen dan Oranje "Hij heeft zo z'n redenen om het paspoort aan te vragen", legt PSV-trainer Roger Schmidt uit, "en ik denk niet uitkomen voor Nederland zijn hoofdreden is." "Hij moet zich focussen op z'n spel en dan zullen we zien of het nationale team ooit in beeld komt en of dat dan bij de Seleção of Oranje is. Het zou mooi zijn, want iedereen hier in Eindhoven houdt van Mauro. Hij speelt met een grote leeuw op z'n rug en die zit ook in z'n hart", knipoogt de Duitser.

Mauro Junior in gesprek met trainer Roger Schmidt - Pro Shots

Mauro Junior heeft voornamelijk andere redenen dus. De Nederlander Richard Mettes weet welke. Hij heeft sinds 2005 zijn eigen kantoor in Brazilië, waarmee hij Braziliaanse voetbaltalenten begeleidt, onder wie Mauro Junior. "Omdat hij binnenkort vijf jaar in Nederland woont, kan hij een Nederlands paspoort krijgen. Daar waren wij al een tijdje van bewust", vertelt Mettes vanuit São Paulo. "Zowel voor Mauro als voor PSV is dat een goed iets, omdat het de kansen op de markt vergroot." Regels voor spelers buiten de EU In sommige Europese competities mogen clubs maar een maximum aantal spelers van buiten de EU in de selectie hebben. Of het is, zoals bijvoorbeeld in Nederland, zo dat een niet-EU-speler minimaal 150 procent van het gemiddelde loon verdienen. Ooit zo bedacht om de eigen opleiding te beschermen. "Het opent dus deuren in de Europese competities", erkent Mettes, die vertelt dat Mauro Junior al jarenlang met veel plezier in Nederland woont en dat hij eerst nog een examen zal moeten afleggen, alvorens hij ook daadwerkelijk zijn Nederlandse paspoort kan krijgen. "En mocht hij ooit gevraagd worden voor Oranje, dan zal hij daar natuurlijk goed over nadenken." Mauro Junior is niet de eerste voetballer van buiten de EU die een Nederlands paspoort wil aanvragen. Zijn landgenoot Douglas, destijds speler van FC Twente, ging hem voor. Hij werd echter nooit opgeroepen voor Oranje. De aanvraag van Feyenoorder Salomon Kalou werd afgewezen.

Zij gingen Mauro Junior voor: Douglas wel, voor Kalou geen Nederlands paspoort - NOS

Paspoortperikelen of niet, Mauro Junior maakt een opmerkelijke ontwikkeling door bij PSV. De kleine, frivole, technisch begaafde Braziliaanse spelmaker is onder Schmidt omgeturnd tot vleugelverdediger. Tot verbazing van Dennis Haar, onder wiens leiding Mauro Junior uitkwam bij Jong PSV. "Dat zag ik niet aankomen, maar voor zo'n jongen is het natuurlijk goud." Meteen beste speler in Eindhoven De voetbaltrainer weet nog goed hoe hij in 2017 voor het eerst kennismaakt met de Braziliaan. "Toen ik kwam bij PSV, was hij net Eindhoven in gelopen en deed hij mee aan de Otten Cup, een internationaal jeugdtoernooi. Daar werd hij gelijk speler van het toernooi." Haar leert Mauro Junior daarna kennen als een "brutaal ventje in het veld, maar daarbuiten een keurig en leuke jongen om mee samen te werken".

Dennis Haar (rechts} als coach van Jong PSV met vanaf links Cody Gakpo, Mauro Junior en Donyell Malen - Pro Shots

De tiener sprak geen woord Nederlands, laat staan Engels. Lastig bij een wedstrijdbespreking in Eindhoven. "Dan laat je wat beelden zien en hoop je maar dat hij het oppikt. Voetballers knikken dan altijd gretig, alsof ze het snappen, maar dat is helaas niet altijd zo", lacht Haar. PSV bracht Mauro Junior onder bij een gastgezin. Haar: "Dan zit je als jonge Braziliaan ineens in Nuenen, met mensen die hij niet of nauwelijks kent. Dat vind ik lastig en maakte ik me altijd wel zorgen om. Het voordeel bij PSV was toen wel dat er veel Zuid-Amerikanen binnen de club waren. Die zoeken elkaar op, waardoor Mauro vrij snel zijn weg had gevonden." Braziliaan die voor het eerst sneeuw ziet Toch keek Mauro Jaqueson Júnior Ferreira dos Santos, zoals zijn hele naam luidt, toch wel even vreemd op toen hij zich in december 2017 met Jong PSV meldde in een winters Deventer voor een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. "Daar zag hij voor de eerste keer in zijn leven sneeuw!", weet Haar nog. "Hij dacht echt: wat gebeurt hier? En ging aan de sneeuw voelen, zoals een kind van drie dat zou doen die voor het eerst sneeuw ziet. Dat vond ik wel mooi."

Als speler van Jong PSV ziet Mauro Junior in 2017 voor het eerst sneeuw - Pro Shots

Hard willen weren, altijd het maximale geven, ook op trainingen. Het is niet bepaald het beeld wat aan de Braziliaanse samba-voetballers hangt. Mauro Junior is wel zo. Bij het Jong PSV van Haar speelt hij nog als nummer tien. Of hangend op rechts, waar het iets minder druk is en hij iets meer vrijheid heeft. In twee jaar tijd komt hij tot dertig duels, waarin hij zeven keer scoort en zeven assists aflevert. Niet echt wondercijfers voor een aanvallende middenvelder op de Herdgang. Als verdediger in Oranje? 'Waarom niet?' Zijn nieuwe positie, als links- of rechtsachter bij het eerste elftal pakt voorlopig dus uitstekend uit, ziet ook Haar. "Aan het begin had ik mijn twijfels over zijn verdedigende kwaliteiten. Dat hij goed is aan de bal geloof ik wel. Maar hij wordt ook steeds agressiever, komt beter in z'n duels en is nog lang niet uitgeleerd, dus kan nog een hoger niveau aantikken." En of het Nederlands elftal daar op termijn wat aan heeft? "Waarom niet?", concludeert Haar. "Hij heeft de juiste mentaliteit, het voetballend vermogen, de passie en de beleving. Ik denk dat elk nationaal team van het land waar hij een paspoort van aanvraagt daar iets aan heeft."