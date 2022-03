Geplaagde Haasbaas houdt moed, maar heeft na crisisweken gesloopte crew

"Ik weet dat het gedoe maar een dag of veertien heeft geduurd, maar het voelt veel langer. Opeens waren we betrokken bij de gevolgen van een oorlog. Totaal onverwacht, van de ene op de andere dag. Twee weken is erg kort voor wat er bij ons is gebeurd."

Günther Steiner was in 2021 de eerste F1-teambaas die hardop voorspelde dat Max Verstappen Lewis Hamilton zou onttronen. Hij kreeg gelijk, maar durft zijn vingers in Bahrein niet aan een nieuwe voorspelling te branden. "Het hangt erg van de nieuwe auto's af en we weten nog te weinig van de krachtsverhoudingen. Ik zou nu echt moeten gokken en daar hou ik niet van. Want dan gaan jullie me daar het hele jaar aan houden."

Steiner oogt in Bahrein nog opvallend fit en opgewekt, maar de 56-jarige Italiaan heeft het wel degelijk zwaar. "Het is niet makkelijk. Ik hoopte eigenlijk dat jullie me met rust zouden laten en dat ik niet zou worden opgeroepen om weer met jullie te praten", verzucht hij, als hij in de officiële F1-persconferentie opnieuw moet terugblikken op alle gebeurtenissen.

Steiner is blij dat Magnussen terugkeert op het oude nest. "Dat is goed nieuws in slechte tijden. Gelukkig zei hij meteen ja." De namen van ex-F1-coureurs Antonio Giovinazzi en Nico Hülkenberg zongen rond, maar volgens Steiner waren de Italiaan en de Duitser nooit in beeld.

Die nieuwe coureur is een oude bekende: Kevin Magnussen. De 29-jarige Deen reed al vier seizoenen (2017 -2020) voor Haas, maar moest wijken voor de roebels van Mazepin. Magnussen hoefde niet lang na te denken. "Het is niet zo dat ik de Formule 1 gemist heb. Ik was met andere leuke raceklasses bezig zoals endurance, maar als een F1-team belt zeg je geen nee. En de fonkelnieuwe auto's waar we dit jaar mee gaan racen trekken me wel."

"Het ging allemaal zo snel dat ik niet eens meer weet wat er op welke dag is voorgevallen. Toen Rusland Oekraïne binnenviel had ik contact met onze eigenaar Gene Haas en besloten we meteen wat er moest gebeuren. De Russische stickers gingen van de auto af, de contracten werden beëindigd en we moesten met spoed op zoek naar een nieuwe coureur."

"Ik heb alleen met Kevin gepraat. We hadden ook onze testrijder Pietro Fittipaldi kunnen promoten, maar deze beslissing is beter voor het team. Pietro mist ervaring. Het is natuurlijk niet de leukste week van zijn leven, maar hij is een teamplayer en toont begrip. Met Kevin halen we zes jaar F1-ervaring in huis en dat hebben we nu hard nodig. We kennen hem door en door. Ik weet wat Kevin wil; hij weet wat ik wil en dat werkt. Met hem gaan we beter presteren en plezier maken. Bovendien kan Mick Schumacher veel van hem leren."

Venijnig reageert de teamleider als hij geconfronteerd wordt met kritische noten van gewezen coureur Mazepin. De Rus beweert dat hij het ontslag via de media moest vernemen, maar dat is volgens Steiner onzin. "Ik denk dat Nikita zijn e-mails niet heeft gelezen. Jammer dat het zo is gelopen. Een moeizame relatie wordt vanzelf beter met een goede auto. Vorig seizoen wisten we meteen al dat we een slecht auto hadden. Ik had graag een beter jaar met Nikita willen meemaken."