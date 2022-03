Vrouw veilig bevallen na aanval op ziekenhuis Marioepol

De vrouw die bebloed werd gefotografeerd na een aanval op een Oekraïens ziekenhuis in Marioepol, is veilig bevallen van een dochter. Ook een tweede vrouw die werd geëvacueerd zou inmiddels zijn bevallen.

De baby, 3200 gram zwaar, maakt het goed. De ouders hebben haar Veronika genoemd, naar de Griekse godin van de overwinning, Niké.

De baby werd met een keizerssnee gehaald in een ander ziekenhuis in de stad, met op de achtergrond nog altijd het geluid van de Russische aanval op Marioepol. Een verslaggever van persbureau AP meldt dat op het moment van de bevalling het gebied rond het ziekenhuis opnieuw doelwit was van een luchtaanval.

Ziekenhuis ontvlucht

Moeder Mariana werd woensdag gefotografeerd toen ze hoogzwanger het verwoeste ziekenhuis moest ontvluchten. In een stippeltjespyjama moest ze zich met haar bezittingen in een draagtas een weg banen door het puin in een trappenhuis.

Bij de aanval kwamen drie personen om het leven, onder wie een kind. Zeker zeventien personen raakten gewond.