Djokovic met moeite door naar finale toernooi van Cincinnati

Novak Djokovic en Milos Raonic hebben de finale bereikt van het toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronapandemie op Flushing Meadows in New York wordt gespeeld.

Bautista bleek een lastige tegenstander voor de Serviër, die meerdere keren moest worden behandeld aan zijn nek. De als achtste geplaatste Spanjaard sloeg vrijwel alles terug en dwong zo Djokovic tot het uiterste. De nummer een van de wereld werkte in de openingsset een achterstand weg, maar een tweede break kostte hem de set. Djokovic versnelde, kreeg de bal door de Spaanse muur, maar Bautista kwam van 4-1 terug tot 5-4.

Toen het dak dicht moest vanwege regen, was Bautista's ritme even gebroken. De Serviër profiteerde, maar was zelf na een 4-2 voorsprong in de derde set even helemaal de weg kwijt. Met een vlekkeloze tiebreak sleepte hij na ruim drie uur alsnog de overwinning binnen.

Raonic met overmacht door

Milos Raonic versloeg Stefanos Tsitsipas: 7-6 (5), 6-3. De Griek klopte eerder in het toernooi servicekanonnen Kevin Anderson en John Isner, maar op Raonic' kanonskogels kreeg hij geen vat. De Canadees gaf amper kansen weg en had aan een break in de vierde game van de tweede set genoeg voor de overwinning.