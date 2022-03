Wekdienst Peking: Van Bergen sluit Spelen af met diskwalificatie, skiërs morgen nog

Over het laatste onderdeel, de slalom van vandaag, was ze al helder. "Dat is niet mijn ding, ik ga er gewoon proberen te knallen. Maar geen verwachtingen", aldus Van Bergen.

Het laatste onderdeel op de Paralympische Spelen van zitskiër Barbara van Bergen is uitgelopen op een teleurstelling. Bij de slalom reed de Nederlandse in haar eerste run niet om een poortje heen maar eroverheen waardoor ze gediskwalificeerd werd en daarmee uitgesloten van de tweede en beslissende run.

Verder vandaag zien we geen Nederlanders meer in actie. Wel is er de strijd om goud in het curling tussen de regerend paralympisch kampioen China en Zweden. Die wedstrijd begint om 7.35 uur (Nederlandse tijd) en is te volgen via de livestream.

Later vandaag, om 13.15 uur, wordt de ijshockeywedstrijd om de bronzen medaille gespeeld tussen China en Zuid-Korea. Ook die wedstrijd is te volgen via de livestream.

Mannen sluiten af met slalom

Op de slotdag, zondag 13 maart, komen de Nederlandse mannen nog in actie. Dan zien we Jeroen Kampschreur, Niels de Langen, Floris Meijer en Jeffrey Stuut voor het laatst afdalen van de pistes in Peking. Ook voor hen is de slalom het laatste onderdeel.

Of de mannen op de laatste dag van de Spelen nog de Nederlandse eer hoog kunnen houden door de prijzenkast nog wat aan te vullen, is nog maar de vraag. Op de WK in Lillehammer, de laatste krachtmeting voor de Spelen, pakte de Noor Jesper Pedersen namelijk het goud. De Langen greep het brons.

Ook nu op de Winterspelen in Peking heerst Pedersen in het alpineskiën met drie keer goud (Super G, supercombinatie en reuzenslalom) en een keer zilver (afdaling).