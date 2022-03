Wekdienst 12/3: Acties voor Oekraïne • Afscheid Wüst en Kramer

Goedemorgen! In onder meer Amsterdam en Den Bosch komen mensen samen om hun steun te betuigen aan Oekraïne. Het is ook de tweede dag van vrijwilligersactie NL Doet.

Eerst het weer: vandaag wisselen wolkenvelden en de zon elkaar af. Bij een matige zuidenwind wordt het 13 tot 15 graden. In de loop van de middag en in de avond valt vooral in het westen een beetje regen. De dagen daarna blijft het op de meeste plaatsen droog en met 14 graden blijft het zacht.

Wat heb je gemist?

Het Russische leger is de Oekraïense hoofdstad Kiev opnieuw dichter genaderd, blijkt volgens het Amerikaanse ruimtetechnologiebedrijf Maxar uit nieuwe satellietbeelden. Het leger zou artillerievuur richting woonwijken schieten. Meerdere huizenblokken en gebouwen in Mosjoen, een stad ten noordwesten van Kiev, staan volgens Maxar in brand.

Journalisten van CNN hoorden vannacht explosies in of nabij de hoofdstad. Of er ook daadwerkelijk explosies hebben plaatsgevonden, en waar dat precies was, is niet bekend. Een correspondent van de Amerikaanse nieuwszender beschrijft het geluid als "een non-stop salvo van alleen maar zware dreunen in de verte".