Al duizenden Russen opgepakt bij demonstraties, wat gebeurt er met hen?

Afgelopen weekend verschenen verhalen online van demonstranten die mishandeld werden. Een vrouwelijke demonstrant, Aleksandra Kaloezjskaja, nam haar verhoor op een politiebureau in Moskou op en deelde het met journalisten. Op de audio-opname is te horen dat ze uitgescholden en geslagen wordt.

Door de grote beperkingen die er zijn is het organiseren van demonstraties in Rusland bijzonder lastig. Oppositie is er nauwelijks. Alle publieke uitingen worden de kop in gedrukt. Voor alle demonstraties moet toestemming gevraagd worden aan het Kremlin, maar op goedkeuring hoeft niet gerekend te worden. Daarom zijn alle demonstraties per definitie illegaal. Toch werd er vorige week massaal gedemonstreerd. Of dat dit weekend weer gebeurt is nog onduidelijk.

Woorden als oorlog, aanval en invasie mag je in Rusland niet meer uitspreken. Sinds de inval in Oekraïne op 24 februari zijn er in Rusland meer dan 13.000 anti-oorlogsdemonstranten opgepakt. Velen zullen na een paar uur weer zijn vrijgekomen, voor anderen wacht een boete of een celstraf.

Lang niet altijd geweld gebruikt

Tegen het grootste deel van de demonstranten lijkt geen geweld te zijn gebruikt. Zo beschreef een arrestant deze week op de site van de Britse ngo Open Democracy anoniem hoe het is om opgepakt te worden bij een anti-oorlogsdemonstratie. De persoon, het is onduidelijk of het om een man of vrouw gaat, wordt met 24 anderen afgevoerd in een politiebus. De helft van hen deed niet mee aan de demonstratie, maar passeerde toevallig of stond in de buurt.

In de bus verwijderde deze persoon foto's en chatapps als Telegram en Signal van de telefoon, om agenten geen bewijs in handen te spelen. Eenmaal op het bureau worden demonstranten ondervraagd. "Sorry als we onze stem verheffen", zegt een agent tegen de demonstranten. "We hebben de afgelopen weken geen dag vrij gehad. We zien onze families nauwelijks."

In de blogpost wordt beschreven hoe de meeste demonstranten op hun telefoon kijken en met elkaar zitten te praten. Ze zijn er gelaten onder, en weten dat protesteren geen zin heeft. Na het verhoor en enkele uren wachten worden ze heengezonden.