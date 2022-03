Onderzoek: oorlog in Oekraïne heeft weinig invloed op keuze in stemhokje

Onderzoeker Manuel Kaal van Kantar spreekt van een "marginaal effect". "Door de oorlog in Oekraïne zegt 70 procent van de Nederlanders dat ze zich meer bewust zijn van het belang van een gezonde democratie. Toch zal de oorlog niet leiden tot een grote 'run' op de stembussen. De verkiezingen zijn op dit moment ook niet top-of-mind, waardoor de opkomst lastig te voorspellen is."

De rest van de ondervraagden is überhaupt niet van plan te gaan stemmen. Het is ook niet zo dat veel meer mensen naar de stembus gaan door de oorlog: 2 procent van de mensen die te kennen gaven eerst niet te gaan stemmen, gaat dat nu toch doen.

In een representatieve steekproef onder bijna 1200 mensen zegt 20 procent van de mensen dat de oorlog invloed heeft op hun stemkeuze, maar bij slechts 5 procent van de ondervraagden heeft de oorlog redelijk veel of heel veel invloed. Bijna twee derde van de mensen (63 procent) zegt dat de oorlog geen invloed heeft op hun stemkeuze.

In veel gemeenten is dit jaar de StemWijzer of het Kieskompas weer actief, waarin mensen aan de hand van stellingen kunnen zien waar ze in het politieke landschap staan.

Kieskompas is actief in 35 gemeenten en inmiddels ruim 250.000 keer ingevuld. Dat komt overeen met 12,5 procent van de kiesgerechtigden. Het Kieskompas is meer ingevuld dan vier jaar geleden.

De Stemwijzer is gemaakt voor 55 gemeenten en inmiddels ruim 685.000 keer ingevuld. Een vergelijking met vier jaar geleden is volgens initiatiefnemer ProDemos niet te maken, omdat de Stemwijzer toen voor minder gemeenten werd gemaakt. Wel verwacht ProDemos dit jaar boven het aantal van vier jaar geleden te eindigen. Toen werden de gemeentelijke Stemwijzers ruim een miljoen keer volledig ingevuld.

De ervaring leert dat de meeste mensen in de laatste drie dagen een Stemwijzer of Kieskompas invullen.