'Russisch leger nadert Kiev, ook explosies gehoord'

Het Russische leger is opnieuw dichter naar de Oekraïense hoofdstad Kiev toe verschoven, blijkt volgens het Amerikaanse ruimtetechnologiebedrijf Maxar uit nieuwe satellietbeelden. Het leger zou artillerievuur richting woonwijken schieten. Meerdere huizenblokken en gebouwen in Mosjoen, een stad ten noordwesten van Kiev, staan volgens Maxar in brand.

Journalisten van CNN hoorden vannacht explosies in of nabij de hoofdstad. Of er ook daadwerkelijk explosies hebben plaatsgevonden, en waar dat precies was, is niet bekend. Een correspondent van de Amerikaanse nieuwszender beschrijft het geluid als "een non-stop salvo van alleen maar zware dreunen in de verte".

Volgens de BBC zijn in diverse steden in het hele land vannacht wederom luchtalarmen afgegaan. Dat gebeurde in Kiev, maar ook in onder meer Odessa, Charkov en Lviv: