Russisch leger nadert Kiev, 'maar opmars zal traag blijven'

Satellietbeelden laten zien dat het Russische leger weer dichter bij Kiev is geraakt. De Oekraïense hoofdstad ligt nu binnen het bereik van artillerievuur, en woonwijken zouden al worden beschoten.

"We zien dat de voorspelde, gestage opmars van de Russische troepen nu langzaamaan gestalte krijgt", zegt bijzonder hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar dat betekent niet dat nu heel snel zal gaan."

Om diverse redenen verwacht Osinga dat de slag om Kiev nog lang zal duren. Onder meer vanwege de logistiek en communicatieproblemen binnen het Russische leger, legt hij uit. Ook denkt de defensie-expert dat het Oekraïense leger de stad goed heeft voorbereid op een belegering, bijvoorbeeld met blokkades en boobytraps.

Zware dreunen

Journalisten van CNN hoorden vannacht explosies in of nabij de hoofdstad. Of er ook daadwerkelijk explosies hebben plaatsgevonden, en waar dat precies was, is niet bekend. Een correspondent van de Amerikaanse nieuwszender beschrijft het geluid als "een non-stop salvo van alleen maar zware dreunen in de verte".

Osinga zegt dat de Russische luchtmacht van grote afstand raketten afvuurt op militaire doelen. Op die manier proberen de straaljagers, vliegtuigen en helikopters de luchtafweersystemen van Oekraïne te omzeilen.

Volgens de BBC zijn in diverse steden in het hele land vannacht wederom luchtalarmen afgegaan. Dat gebeurde in Kiev, maar ook in onder meer Odessa, Charkov en Lviv.

Op deze twee kaarten zie je de ontwikkelingen in en rondom Kiev, en in de rest van het land: