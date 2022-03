Ten Hag over Promes: 'Oordeel rechter afwachten, NOS niet de rechterlijke macht'

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft vrijdagavond na afloop van de moeizame zege op SC Cambuur voor het eerst op de zaak rondom zijn voormalige speler Quincy Promes gereageerd. "Het is een ontzettend treurige kwestie, dat hij daar in verzeild is geraakt. Maar het is nog steeds bij de media."

Deze week maakte Nieuwsuur bekend dat Promes (30), die wordt vervolgd voor poging tot moord op zijn neef, de steekpartij in meerdere gesprekken met zijn familie heeft bekend. Dat deed hij via de telefoon terwijl hij niet wist dat hij door de politie werd getapt.

Oordeel rechter

Ten Hag wilde desgevraagd nog geen voorbarige conclusies trekken. "Dat zegt de NOS, maar ik wacht het oordeel van de rechter af." Hecht hij dan geen waarde aan de getapte gesprekken?

"Ik weet niet hoe de NOS dat weet. Ik denk niet dat de NOS de rechterlijke macht is. Toch? Maar nogmaals: het is heel kwalijk en diep bedroevend dat hij op deze wijze in het nieuws komt, want hij heeft zoveel kwaliteiten en hier had hij niet in verzeild moeten raken. Dit is heel slecht voor zijn imago, dat is duidelijk."