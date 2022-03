Volendam verliest van Excelsior, FC Emmen ziet titelkansen toenemen

De spanning in de kop van de eerste divisie is terug. Koploper FC Volendam verloor van nummer drie Excelsior. FC Emmen, dat tweede staat, deed wat het moest doen op bezoek bij Jong PSV en won.

FC Volendam verloor dit seizoen pas een keer eerder in de competitie. In augustus was ADO te sterk.

De ploeg van Wim Jonk liep volledig in het mes van Excelsior. Na een halfuur was het 0-4. Kenzo Goudmijn, Reuven Niemeijer, Thijs Dallinga en Marouan Azarkan maakten dankbaar gebruik van de geboden ruimte.

Dallinga's dertigste van het seizoen was schitterend: de spits hakte Azarkans voorzet in de kruising.

Volendam kwam via Robert Mühren en Boy Deul terug tot 2-4, maar het laatste woord was aan Michael Chacón. Door de 2-5 nederlaag en het gelijke spel tegen VVV Venlo van afgelopen vrijdag is FC Emmen stilletjes dichterbij gekomen.

De Emmenaren wonnen hun duel met Jong FC Utrecht betrekkelijk eenvoudig met 2-0. Rui Mendes en Yassin-Amin Assehnoun verzorgden de doelpunten.

FC Emmen staat nu op twee punten afstand van Volendam. Op 14 maart spelen beide teams tegen elkaar, in een duel dat beslissend zal kunnen zijn in de titelrace.

Geen licht in Den Haag

ADO Den Haag zag de laatste tijd meerdere wedstrijden uitgesteld worden door schade aan het stadion vanwege storm Eunice.

Met het dak zat het weer goed, maar met de stroomvoorziening niet. Na ruim een uur uitstel werd er om 21.10 uur afgetrapt in Den Haag. Maar even later was er weer een stroomstoring en werd de wedstrijd definitief gestaakt.