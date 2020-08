Depay blinkt uit met hattrick bij seizoenstart Lyon

Memphis Depay is het nieuwe seizoen in de Ligue 1 uitstekend begonnen. Negen dagen na de uitschakeling door Bayern München in de halve finales van de Champions League leidde de aanvaller Olympique Lyonnais met een hattrick naar een 4-1 zege op Dijon in de eerste speelronde van de Franse competitie.

Lyon kwam op achterstand door een goal van Aurélien Scheidler en vijf minuten voor rust kreeg Depay de kans om de thuisploeg op gelijke hoogte te schieten vanaf de strafschopstip. Waar Depay tegen Juventus nog koos voor een panenka, dirigeerde hij de bal nu strak naar de hoek.

Op slag van rust zette Depay na een flitsende actie voor en werkte Dijon-verdediger Wesley Lautoa de bal in eigen doel. Een minuut later schoot Depay zelf de 3-1 binnen en na rust benutte hij zijn tweede strafschop, via de onderkant van de lat.