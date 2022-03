Ajax ontsnapt weer: Gravenberch reddende engel bij moeizame zege op Cambuur

Vooraf was er wat dat betreft goed nieuws voor Ajax, omdat twee defensieve uitblinkers dit seizoen terugkeerden van een blessure. Rechtsback Noussair Mazraoui stond tegen Cambuur in de basis, centrale verdediger Jurriën Timber begon nog op de bank.

Ajax verkeert niet in grootse vorm de laatste weken en het gaat al geruime tijd niet meer vanzelf. De ploeg van Erik ten Hag toonde zich tegen Benfica (2-2), Go Ahead Eagles (2-1 verlies) en RKC Waalwijk (3-2 winst) met name achterin kwetsbaar. Tegen Cambuur was dit opnieuw het geval.

Ajax was in de eerste helft oppermachtig en Cambuur probeerde, met de 9-0 afstraffing in de Johan Cruijff Arena in het achterhoofd, vooral de schade te beperken. De Friezen konden echter niet voorkomen dat topscorer Sébastien Haller met zijn negentiende doelpunt van het seizoen de score nog voor rust verdubbelde.

De Amsterdammers leken eindelijk weer eens een zorgeloze wedstrijd te spelen in de eredivisie, maar zagen de wedstrijd kort na rust toch weer spannend worden. Met wat geluk schoot Issa Kallon vanuit een hoekschop de aansluitingstreffer binnen.

Ajax van slag

Ajax was van slag na het doelpunt en kwam net als afgelopen weekend tegen RKC Waalwijk in de problemen. Cambuur durfde gesteund door het thuispubliek steeds meer het initiatief te nemen en kreeg ook goede mogelijkheden.

Mitchell Paulissen kreeg een kleine twintig minuten voor tijd een enorme kans. De middenvelder kopte de bal vanuit een voorzet goed naar de hoek, maar doelman André Onana wist de gelijkmaker met een uitstekende redding te voorkomen.

Deksel op de neus

Ondanks de waarschuwing kreeg Ajax niet veel later alsnog de deksel op de neus. Na geklungel van Tagliafico kon invaller Patrick Joosten de bal in een leeg doel schuiven en was de gelijkmaker een feit.

Net als tegen RKC Waalwijk een week eerder richtte Ajax zich bij het scheiden van de markt nog op. Gravenberch was deze keer de reddende engel en schoot de bal met een prachtig schot in het doel.

Even daarvoor was Brian Brobbey, die terugkeerde van een langdurige blessure, ook al dicht bij het winnende doelpunt. Zijn kopbal van dichtbij werd met een katachtige reflex door Bos uit het doel gehouden.