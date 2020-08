Hoekstra: bedrijven en mensen moeten zich aanpassen, en soms nieuw werk zoeken

Met het vandaag gepresenteerde corona-steunpakket komt het kabinet met een tweeledige boodschap. Er blijft steun voor bedrijven die het nodig hebben, maar veel mensen zullen op zoek moeten naar nieuw werk. "Het is aan ondernemers zelf om elke keer een plan voor de toekomst te maken. Ik kan niet op bedrijfsniveau adviseren", zegt minister Wopke Hoekstra van Financiën in gesprek met Nieuwsuur.

Lange periode van omzetverlies voor de boeg

De minister wijst op de grote verschillen binnen sectoren. "Binnen de horeca zie je grote verschillen. Strandtenten en zaken met grote terrassen hebben goede omzetten gedraaid met het goede weer, maar discotheken zitten in een lastig parket. Met de huidige maatregelen is dat een sector die nog een lange periode van omzetverlies voor de boeg heeft."

Het Centraal Planbureau adviseerde eerder om bepaalde maatregelen, zoals loondoorbetalingsmaatregel NOW, te versoberen, zodat bedrijven niet door de overheid in leven worden gehouden. Toch houdt het kabinet de NOW in stand. "Het pakket wordt de komende negen maanden wel degelijk afgebouwd. Het wordt steeds iets soberder, maar we vinden het wel heel belangrijk dat zoveel mogelijk bedrijven de crisis overleven."