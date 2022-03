Saudische blogger Raif Badawi na 10 jaar uit de gevangenis

De Saudische blogger Raif Badawi is na tien jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Dat meldt zijn vrouw die in Canada woont. Badawi heeft nog wel een reisverbod: hij moet de komende tien jaar in Saudi-Arabië blijven.

Radawi is een van de bekendste politieke gevangenen in Saudi-Arabië. In 2012 werd hij opgepakt en in 2014 veroordeeld vanwege belediging van de islam. In een blog had hij kritiek geuit op de Saoedische religieuze politie.

Duizend stokslagen

Badawi kreeg tien jaar celstraf, een boete van 238.000 euro en duizend stokslagen opgelegd. De eerste, openbare geseling van Radawi leidde in 2015 tot wereldwijde verontwaardiging. Dat jaar kende het Europees Parlement hem de Sacharov Mensenrechtenprijs toe. De vrouw van Badawi nam de prijs in ontvangst.

Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International hebben jarenlang actiegevoerd voor de vrijlating van Badawi. Amnesty is blij dat de blogger uit de gevangenis is. "Maar dit reisverbod is in feite een nieuwe wrede straf voor hem, omdat hij hierdoor nog eens tien jaar gescheiden moet blijven van zijn vrouw en kinderen die in Canada wonen", zegt directeur Dagmar Oudshoorn.