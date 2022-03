Hockeysters Den Bosch winnen topper maar het gaat over vertrek Welten naar Kampong

Den Bosch heeft het topduel met Amsterdam in de hoofdklasse hockey voor vrouwen gewonnen. De koploper was in eigen huis met 4-2 te sterk voor de nummer drie van de ranglijst. Maar tijdens en na de wedstrijd ging het vooral over international Lidewij Welten (31) van Den Bosch. Zij maakt na dit seizoen een verrassende transfer naar middenmoter Kampong.

Welten zit al een heel hockeyleven bij Den Bosch, waar ze ook dit jaar grote kans maakt de landstitel te winnen. Toch wil ze weg. "Om de beste versie van mezelf te zijn had ik een nieuwe prikkel nodig", legt ze uit in Langs de Lijn En Omstreken.

"Kampong is een jonge en ambitieuze ploeg. Ik wil daar gaan bouwen en naar de play-offs gaan toewerken. Nu zit ik te veel in mijn comfortzone."