Oekraïne doet 'beste speler ooit' in de ban vanwege weigering oorlog te veroordelen

Anatoli Timosjtsjoek met de Oekraïense vlag na kwalificatie voor het EK van 2016. - EPA

De trainerslicentie van de 42-jarige voormalige aanvoerder van het nationale elftal wordt nu ingetrokken, waardoor hij niet meer kan werken in eigen land. Ook worden zijn in Oekraïne gewonnen titels geschrapt.

Successen met Zenit onder Advocaat Timosjtsjoek kwam in eigen land uit voor Volyn uit zijn geboortestad, het West-Oekraïense Loetsk. In 1997 verhuisde hij naar Sjachtar Donetsk, waar hij uitgroeide tot aanvoerder en publiekslieveling. Met die club won hij in bijna tien jaar drie Oekraïense titels, drie keer de beker en een Supercup. Ook bij het Russische Zenit Sint-Petersburg was hij onbetwist aanvoerder onder trainer Dick Advocaat. In 2008 was het dan ook Timosjtsjoek, die de UEFA Cup in de lucht mocht steken na de met 2-0 gewonnen finale tegen Glasgow Rangers.

Anatoli Timostsjoek met Zenit-coach Dick Advocaat en ploeggenoot Fernando Ricksen op bezoek bij president Dmitri Medvedev in 2008. - EPA

Een andere Nederlandse coach, Louis van Gaal, haalde hem in 2009 naar Bayern München. Van Gaal was minder onder de indruk van de kwaliteiten van de controleur en verwees hem regelmatig naar de bank. Zo was hij toeschouwer in de verloren Champions League-finale van 2010 tegen Internazionale (2-0). Onder diens opvolger Jupp Heynckes keerde Timosjtsjoek terug in het elftal en trad nog een keer aan in de Champions League-finale: in 2012 speelde hij 120 minuten, maar verloor na strafschoppen van Chelsea. Pas bij de derde poging was het raak, met dank aan een late treffer van Arjen Robben tegen Borussia Dortmund op Wembley. Daarna keerde Timosjtsjoek terug naar Zenit en sloot hij in 2016 zijn loopbaan af bij het Kazachstaanse Kairat Almaty. Stemming 2011: beste Oekraïense voetballer ooit Sinds zijn debuut in 2000 was hij een belangrijke schakel in de opmars van de Oekraïense elftal, leidde de ploeg als aanvoerder voor het eerst naar het WK en bereikte in 2006 meteen de kwartfinales.

Anatoli Timostsjoek en Andriy Sjevtsjenko vieren de zege op Zweden in de groepsfase van het EK van 2012 in Oekraïne en Polen. - EPA

Op 20 december 2011 werd Timostsjoek in een landelijke stemming uitgeroepen tot beste Oekraïense voetballer sinds de onafhankelijkheid in 1991. In die verkiezing kreeg Timosjtsjoek zelfs meer stemmen dan Andriy Sjevtsjenko. Oleg Blochin, de beste Oekraïense voetballer in Sovjettijd, kon niet verkozen worden. Sjevtsjenko, die afgelopen zomer als bondscoach van Oekraïne nog de kwartfinales bereikte van het EK ondanks de 3-2 nederlaag tegen Oranje in de openingswedstrijd, heeft zich wel duidelijk uitgesproken tegen de oorlog.