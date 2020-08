Na twee nederlagen weet Van Gerwen weer te winnen in Premier League

Michael van Gerwen heeft zich in de Premier League uit zijn vormdip weten te darten. De Nederlander was met 8-6 te sterk voor Nathan Aspinall.

Van Gerwen had in het toernooi al twee nederlagen op rij geleden en zei donderdagavond 'niet in de beste vorm van zijn leven te verkeren'. Ook tegen Aspinall ging het niet vanzelf. De Engelsman stond met 4-1 voor tegen Van Gerwen, die de achterstand toch wist om te buigen. In de laatste leg verzuimde Aspinall de score gelijk te maken, waarna de Nederlander de zege binnenhaalde,