PSV krijgt miljoenen om fundament te verstevigen: 'Niet met hagel gaan schieten'

PSV wil de komende jaren in de nek van Ajax blijven hijgen en zijn koers richting de Europese subtop voorzetten. Maar daarvoor is geld en voetbaltalent nodig. Ze hebben het aardig voor elkaar in Eindhoven, maar het kan en moet beter, zo is de gedachte.

Een groep heren van respectabele leeftijd analyseert vrijdagmiddag op de trainingscomplex De Herdgang flink hoorbaar de bizar verlopen wedstrijd van PSV tegen FC Kopenhagen van donderdagavond (4-4). Termen als "on-ge-loof-lijk" of "verschrikkelijk" rollen een aantal keer over de tafel en er wordt soms stevig gediscussieerd.

De groep van pak 'm beet acht grijze mannen, die altijd op het complex van PSV te vinden zijn, vormt het geweten van de achterban van PSV. Als je deze supporters voor je weet te winnen, dan ziet je toekomst als PSV-voetballer er goed uit.

Steviger fundament

Ook de toekomst van PSV klinkt in financieel opzicht bemoedigend. Even verderop in de persruimte van het complex geeft scheidend algemeen directeur Toon Gerbrands, die aan het einde van het seizoen plaatsmaakt voor Marcel Brands, een toelichting op een lening van 30 miljoen euro die PSV uit een nieuw partnerfonds krijgt.

Het partnerfonds bestaat uit vijf bedrijven uit de regio en is bedoeld om het fundament onder PSV nog steviger te maken. Dat betekent dat het kapitaal niet bestemd is voor transfers voor het eerste elftal, maar dat het geld onder meer wordt gestoken in "strategische investeringen".

Gerbrands doelt hierbij op de aankoop van jonge talenten met een groot potentieel, zoals dat in het verleden is gebeurd met bijvoorbeeld Mauro Junior, Donyell Malen of Noni Madueke.