Meer strafmaatregelen Westen, EU in 2027 'onafhankelijk van Russisch gas'

De Europese Unie is het eens over een nieuw sanctiepakket voor Rusland. Dit vierde pakket gaat morgen in, zei de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen na de tweedaagse top in Versailles.

In het paleis in de buurt van Parijs waren de 27 leiders van de EU-lidstaten bij elkaar om te praten over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan.

In samenspraak met de VS en de G7 schorst de EU bepaalde handels- en economische privileges van Rusland. Ook blokkeert de EU de export van luxegoederen naar Rusland en de invoer van goederen van Russisch ijzer en staal. Later wil de EU ook Europese investeringen in de Russische energiesector verbieden.

Kaviaar en diamanten

De Amerikaanse president Biden zei eerder vandaag dat Rusland de handelsstatus verliest van "meestbegunstigde natie". Daarmee plaveit Biden de weg voor hogere importheffingen op Russische producten.

Biden zei verder dat ook Amerika de export van luxegoederen naar Rusland in de ban doet en dat alcohol, kaviaar en diamanten uit Rusland de Verenigde Staten niet meer inkomen. De president herhaalde ook dat Oekraïne op militaire steun kan rekenen.

Levering van wapens

EC-voorzitter Von der Leyen bevestigde het voornemen van de EU om in 2027 onafhankelijk te zijn van Russisch gas, olie en kolen. In mei wordt een voorstel gepresenteerd om dat te bewerkstelligen. Volgens de EU-commissie importeert de EU 90 procent van het gas dat wordt verbruikt en meer dan 40 procent daarvan komt uit Rusland. Ook komt 27 procent van de olie-import en 46 procent van de kolen uit Rusland.

De EU onderzoekt verder of er op korte termijn iets kan worden gedaan aan de torenhoge energieprijzen. Een speciale werkgroep buigt zich over een plan om de energievoorraad aan te vullen voor de volgende winter.

Premier Rutte en zijn Belgische collega De Croo waren het niet eens over de te nemen maatregelen om de stijging van de gasprijs aan te pakken: