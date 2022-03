EU-leiders: Europa moet in 2027 onafhankelijk zijn van Russisch gas

De Europese Unie wil nog meer sancties opleggen aan Rusland. Voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen zei op de tweedaagse top in Versailles een vierde pakket strafmaatregelen te willen, zonder verdere details te geven. De Franse president Macron zegt dat "alle opties op tafel liggen" wat betreft nieuwe sancties.

In het paleis in de buurt van Parijs zijn de 27 leiders van de EU-lidstaten bij elkaar geweest om te praten over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan.

Von der Leyen bevestigde het voornemen dat de EU in 2027 onafhankelijk wil zijn van Russisch gas, olie en kolen. In mei wordt een voorstel gepresenteerd om dat te bewerkstelligen. Ook wordt onderzocht of er op korte termijn iets kan worden gedaan aan de torenhoge energieprijzen. Een speciale werkgroep buigt zich over een plan om de energievoorraad aan te vullen voor volgende winter.

Levering van wapens

Verder wil de EU nog eens 500 miljoen euro beschikbaar stellen voor de levering van wapens en uitrusting aan het Oekraïense leger, zei voorzitter Michel van de Europese Raad na overleg met de regeringsleiders. De Duitse bondskanselier Scholz meldde dat besloten is om meer uit te geven aan defensie.

Op de bijeenkomst werd ook duidelijk dat Oekraïne niet hoeft te rekenen op een snelle toetreding tot de Europese Unie. In een verklaring staat wel: "Oekraïne maakt deel uit van onze Europese familie", maar er werden geen concrete toezeggingen gedaan.

Wel kreeg de Europese Commissie de opdracht de Oekraïense aanvraag snel in behandeling te nemen. Maar zelfs als die de aanvraag positief beoordeelt, kan het begin van de toelatingsonderhandelingen nog lang op zich laten wachten.