Russische Vitesse-eigenaar Ojf gaat aandelen verkopen

Valeri Ojf heeft besloten om zijn aandelen van Vitesse te verkopen. De grootaandeelhouder treedt daarnaast per direct terug uit de Raad van Commissarissen.

Bij een verkoop van de aandelen wordt een zorgvuldige procedure gevolgd, zodat de continuïteit van de club gewaarborgd blijft en Vitesse zich kan blijven focussen op haar sportieve ambities, zo luidt het persbericht.

"Het doet me veel pijn om zo afscheid te nemen van Vitesse, maar in de huidige situatie neem ik deze moeilijke beslissing in het belang van de club, medewerkers, supporters, sponsoren en andere stakeholders", aldus Ojf.

Abramovitsj

De Russische oligarch kwam door de oorlog in Oekraïne onder druk te staan in Arnhem. Hij volgt met zijn vertrek het voorbeeld van Roman Abramovitsj, die zijn club Chelsea onlangs vaarwel zei. Abramovitsj en Ojf zouden banden met elkaar hebben en Abramovitsj is op zijn beurt een goede bekende van de Russische president Vladimir Poetin.

Ojf nam in 2018 het aandelenpakket over van Aleksandr Tsjigirinski, eveneens een Rus. Over de Russische inval in Oekraïne liet hij zich niet uit en ook Vitesse hield zich vooralsnog bijzonder stil.