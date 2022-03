Seizoen van schaatser Roest ten einde: geen wereldbekerfinale door corona

Schaatser Patrick Roest komt niet in actie tijdens de wereldbekerfinale, die dit weekend in Heerenveen plaatsvindt. De Lekkerkerker (26) test nog altijd positief op het coronavirus.

Roest eindigde afgelopen zondag bij het WK allround in Noorwegen nog als tweede achter de Zweed Nils van der Poel, maar hij voelde zich toen al niet fit. In Hamar leverden alle tests nog een negatieve uitslag op. Maandag was de test alsnog positief.

Het seizoen van Roest, winnaar van olympisch zilver op de 5 en 10 kilometer, eindigt zo in mineur.

Leerdam

Ook Jutta Leerdam is besmet met het coronavirus. Zij mist daardoor vrijwel zeker de wereldbekerfinale, al heeft ze nog enige hoop dat ze op zondag in actie kan komen.